Canadiense persuade amablemente a una familia de osos para que abandone su patio [Video]

En redes sociales se compartió un video donde un canadiense ahuyenta a una familia de osos únicamente usando palabras amables.

Columbia Británica, Canadá .- “Espero que hayan disfrutado de mi jardín. Pero necesito que salgan de el, por que debo ir a trabajar”, fue la frase usada por Jordan Cote, un habitante de la provincia canadiense de Columbia Británica, para pedir amablemente a una familia de osos que abandonaran su casa, e increíblemente la petición funcionó.

A través de su página de Facebook, Cote compartió el video del suceso acompañado del mensaje, “así actúa un canadiense cuando tiene un encuentro cercano con animales salvajes”. En la grabación, que tiene una duración de 50 segundos, se aprecian a dos oseznos acompañados de su madre merodeando en la parte trasera de una casa.

Entonces el canadiense abre una puerta corrediza y les pide a los animales que se retiren de sus propiedad, la familia de osos al ver y escuchar las suplicas parece hacer caso del mensaje y comienzan a caminar de regreso al bosque. Después de ver la reacción de los plantígrados Jordan les agradece por su visita, y les desea que tengan un buen día.

En declaraciones realizadas a CTV Vancouver, Cote explicó que no se percato del momento en que los osos se acercaron a la casa, e incluso agregó que no agredieron a su perro. “Fue un encuentro casual, por eso me encanta Canadá. si tu mantienes la calma, los osos tambien lo haran. Todos podemos existir pacificamente”, concluyó el canadiense.