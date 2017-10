Captan a una mujer ayudando a salir a un tiburón de una piscina [Video]

En redes sociales se difundió un video donde se aprecia a una mujer ayudando a regresar a mar abierto, a un tiburón que estaba atrapado en un piscina natural.

Sidney, Australia .- La grabación donde se aprecia el momento en que una mujer australiana ayuda a regresar a mar abierto a un pequeño tiburón, que había quedado atrapado en una piscina natural, se volvió viral por la valentía de la persona que no dudo en tomar al escualo y llevarlo a un lugar más apropiado para él.

De acuerdo con BBC, el nombre de la buena samaritana es Melissa Hatheier, quien se encontraba de vacaciones cerca del poblado de Cronulla, donde existes varias formaciones rocosas a donde llega el agua del mar por lo que son usados por los turistas como piscinas.

Haitheier comentó al medio, que en cuanto se percato que el animal no podía salir de la alberca, lo encamino hacia la orilla para que fuera más fácil devolverlo al mar. “Era un poco como un niño pequeño, perdido por lo que no vi nada malo en ayudarlo. Simplemente me lancé sobre él, puse mi rodilla sobre su aleta y lo agarré por el cuello y pensé, que no seria capaz de atraparme”.

El tiburón que se aprecia en las imágenes es de la especie Port Jackson, el cual de acuerdo con el Museo de Australia llega a medir poco menos de un metro y no representan un peligro para los nadadores.