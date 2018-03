Cámara corporal graba el rescate de un hombre que se ahogaba en un río [Video]

Mánchester, Reino Unido .- Gracias a que los oficiales británicos cuentan con una cámara corporal, que deben de portar cuando se encuentren realizando sus labores, el policía Mohammed Nadeem documentó el rescate que realizó el pasado fin de semana, cuando se zambulló en un río congelado para ayudar a una persona que se estaba ahogando.

En las imágenes compartidas en la cuenta oficial de Twitter de la ciudad Bury, donde aconteció el incidente , se muestra a Nadeem entrando al agua y acercándose a un hombre que había caído al cauce del río. De acuerdo con RT, el oficial logró realizar con éxito el rescate esto a pesar de que el mismo declaró no ser un buen nadador.

Aun así en el video se ve el policía saltando al río Irwell ante el temor de que el hombre que había caído al agua se ahogara. En declaraciones posteriores Mohammed indicó que ni siquiera tuvo tiempo para quitarse el pesado equipo policial. Además de que debió de enfrentarse a las bajas temperaturas del río y a sus fuertes corrientes.

El reporte de las autoridades es que ambos hombres se encontraban bien y únicamente debieron de ser atendidos por rescatistas que llegaron al lugar del incidente.

This is the bodycam footage of PC Mohammed Nadeem jumping into freezing water to save a man. pic.twitter.com/RRb8WSVZSW

— G M Police (@gmpolice) 19 de febrero de 2018