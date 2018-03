Pingüinos emperador se toman selfie con cámara de documentalista [Video]

Antártida .- El conseguir grabar las reacciones de los animales viviendo en libertad ha logrado documentarse de forma más sencilla gracias a las nuevas tecnologías, ya que con ellas es posible colocar y manejar cámaras sin necesidad de que una persona se encuentre cerca del dispositivo.

Muestra de esto es la fotografía tomadas por dos pingüinos emperadores, quienes se acercaron a una cámara, colocada en las cercanías de la base permanente australiana Mawson, ubicada en la Antártida, y se tomaron una selfie. La imagen fue difundida el pasado 8 de marzo por la División Antártica Australiana en sus cuentas de Twitter y Facebook.

En publicaciones posteriores Eddie Gault, expedicionario australiano y dueño de la cámara que registró el suceso, indicó que no pasó mucho tiempo para que “los pájaros, naturalmente curiosos, aprovecharan la oportunidad para hacerse un selfie”. El dispositivo de grabación en un inicio estaba enfocado en la colonia de pingüinos pero posteriormente se acercan dos de los animales y cambian la posición de la misma, por lo que consiguen una toma donde únicamente se ven sus rostros.

Durante aproximadamente medio minuto, los dos emiten sonidos y miran con curiosidad hacia la cámara, antes de animarse y sacudir la cabeza y el vientre repetidamente.

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7

— Antarctic Division (@AusAntarctic) 8 de marzo de 2018