Morrisey se presenta en la TV abierta de México previo a su concierto del Vive Latino

Con la interpretación de la canción Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage, en un programa matutino de la televisión mexicana, el cantante ingles Morrisey dio una muestra de lo que presentará el próximo fin de semana durante el festival Vive Latino.

Ciudad de México .– Hace cinco años el cantante Morrisey canceló su presentación en el festival de Música Vive Latino, debido a una enfermedad respiratoria, por lo que el concierto programado para este año, en el mismo evento, se prestaba a especulaciones acerca de si se llevaría a cabo.

Al parecer para acallar rumores el ex vocalista de The Smiths decidió presentarse en el programa de TV abierta mexicana “Sale el Sol”, donde interpretó una canción perteneciente a su más reciente disco Low in High School, el cual salió a la venta en noviembre del año pasado. El tema escogido por Steven Patrick Morrissey para presentarse a nivel nacional fue Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage.

El artista es conocidos por evitar las entrevistas por lo que el elenco del programa no pudo interactuar con él. Aún así su presentación en el show matutino es una muestra de que Moz esta listo para el Vive Latino 2018, donde se presentará a las 20 horas del sábado 17 de marzo.

En la cuenta oficial de Youtube de Imagen Entretenimiento, se compartió la grabación del suceso.