Fotografías de la NASA muestran el equinoccio de primavera desde el espacio

California, Estados Unidos .- A las 10:15 de la mañana del pasado 20 de marzo comenzó la primavera en el hemisferio norte de la Tierra y para conmemorar el cambio de estaciones la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió una fotografía del planeta en el momento en que se da la división entre el día y la noche de forma vertical.

Happy #VernalEquinox, the #FirstDayofSpring in the Northern Hemisphere. Learn more about the equinox: https://t.co/FoFXZgNghU pic.twitter.com/VALJ5rQS5y

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) 20 de marzo de 2018