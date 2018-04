Perro se enfrenta a elefante que intentaba comerse parte de una cosecha [Video]

En las redes sociales se difundió un video donde se muestra la valentía de un perro quien impide que un elefante se acerque a una zona de cosechas.

Chikmagalur, India .- Las responsabilidades de los perros suelen incluir ser vigilantes de los hogares a la vez que acompañar a los diferentes miembros de una familia pero en el caso de un video compartido en las redes sociales se puede asegurar que en ocasiones estos canes van más allá de su deber ya que se enfrentó a un elefante que buscaba comerse parte de una cosecha, el incidente ocurrió en pueblo indio de Chikmagalur.

De acuerdo con RT, el perro estuvo amedrentando al paquidermo por cerca de una hora, ya que aun cuando no intentaba morderlo si se interponía en su camino. De igual forma el elefante no se retiraba e insistía en acercarse a una bodega donde se resguardaban alimentos. En las imágenes se escuchan ladridos y gritos de personas que intentan ayudar al can en su labor.

El medio agrega que los pobladores locales aseguran que esta no era la primera ocasión en que el paquidermo intentaba saquear la bodega, pero anteriormente nadie se le había enfrentado. Finalmente el perro guardián consiguió evitar que pasara el elefante quien se retiro del lugar sin obtener comida alguna.

