Águila ataca a un jugador de béisbol durante un partido [Video]

Durante la ceremonia de inicio de un partido de béisbol de los Marineros de Seattle, un águila calva intentó posarse sobre el hombro de uno de los jugadores, acción que no estaba programada y que provocó la huida del atleta.

El uso de animales exóticos durante eventos deportivos es una actividad común pero en ocasiones estas mascotas realizan acciones que no estaban programadas ejemplo de esto fue el momento en que un águila calva, especie que es el símbolo nacional de Estados Unidos, se intentó posar en el hombro del lanzador, James Paxton, quien no dudo en intentar evitar ser “apresado” por el ave.

En las redes sociales se difundió un video que muestra el momento en que el águila se encuentra con el jugador, el suceso ocurrio durante el partido inaugural de la temporada de los Marineros de Seattle, franquicia en la que milita Paxton. Al final del partido, el cual fue ganado por Seattle por 4 carreras a dos a los Mellizos de Minnesota, el pictcher declaró; “venía directamente hacia mí y yo pensaba ‘está bien, el entrenador está allá y yo no soy el entrenador. No iba a correr, pensé que no sería más rápido que un águila, así que mejor esperaría a ver qué podía pasar”.

@alstonpaxton, unflappable. A post shared by Seattle Mariners (@mariners) on Apr 5, 2018 at 1:53pm PDT

“Cuando empezó a volar cerca de mi rostro, me agaché, pero solo quería pararse en mi hombro. Creo que solo estaba confundida y pensaba que yo era su entrenador. De hecho, se cayó de mi hombro porque yo no tenía la percha de la que se sostiene”, agregó el lanzador de Seattle.

lala