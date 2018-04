Kimi Raikkonen atropella a mecánico durante Gran Premio de Baréin

Raikkonen entró para su segundo cambio de neumáticos de la carrera después de 36 vueltas, pero, aunque el neumático trasero izquierdo no estaba asegurado correctamente, Raikkonen recibió luz verde para arrancar. Sin embargo, mientras arrancaba, su auto golpeó la pierna de uno de sus mecánicos quedó atorada entre el carro y la llanta, y sufrió el terrible accidente.

Ferrari fue multado con más de 60 mil dólares por la FIA por el incidente con el auto de Raikkonen y la empresa de automóviles escribió en Twitter que el mecánico, llamado Francesco, probablemente sufrió una fractura de espinilla y peroné.

Tras enterarse del accidente, Raikkonen se detuvo unos pocos metros más tarde, quitó el volante y lo arrojó a la cabina.

Pero no se ha culpado al piloto del incidente, ya que solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar ante la luz verde tras el cambio de neumáticos, que generalmente toma menos de tres segundos.

“No veo qué sucede (alrededor del auto)”, dijo Raikkonen después de la carrera. “Mi trabajo es arrancar cuando la luz está verde.

“Desafortunadamente él se lastimó, pero mi trabajo es arrancar cuando la luz se pone verde. No sé más que eso. No terminé la carrera, así que no es genial“.

Ferrari ofreció una actualización en Twitter declarando: “Gracias a todos por los miles de mensajes que le enviaron a Francesco. Tuvo cirugía anoche y está bien. Él ahora se está recuperando con la mejor asistencia”.

El compañero de equipo de Raikkonen, Sebastian Vettel, logró su segunda victoria consecutiva en la temporada 2018 de la F1 después de ganar en Baréin y haber ganado en el Gran Premio de Australia hace dos semanas.

Kimi Raikkonen ran over one of his crew members leaving the pits. It’s kinda gnarly, so click at your own risk. pic.twitter.com/3rqFSPgN4Y

— Nick Bromberg (@NickBromberg) April 8, 2018