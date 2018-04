Atrapan calamar gigante cerca de una isla filipina [Video]

En redes sociales se compartió una grabación que documenta la captura de un calamar gigante, el video logró volverse viral por el peculiar tamaño del molusco cefalópodo.

Filipinas .– Aún cuando existen leyendas que aseguran que en las profundidades del mar viven monstruos que son capaces de destruir barcos debido a su gran tamaño la realidad es que la única especie que alcanza medidas extremadamente grandes son las ballenas, pero el lograr capturar un calamar más grande que el promedio también puede considerarse como algo extremadamente inusual.

Por ello una grabación que muestra a un molusco cefalópodo pescados en las cercanías de la isla filipina de Sibutu, que mide casi metros y medio de logró volverse viral, las imágenes muestran al animal, ya fallecido, siendo arrastrado por la playa por tres hombres, quienes de acuerdo con RT, estuvieron presentes cuando fue apresado.

El tamaño regular de estos moluscos no supera los 60 centímetros, aunque en ocasiones anteriores se han localizado calamares que superan estas medidas, el caso más reciente documenta, ademas del mostrado en el video, se registró el 2014 cuando pescadores japoneses localizaron un calamar gigante que pesaba cerca de 160 kilogramos, aunque a diferencia de los filipinos en esa ocasión el animal no pudo ser apresado completo ya que no presentaba algunos de sus tentáculos, aún asi se logro determinar que ese molusco medía tres metros con cuarenta centímetros de largo.