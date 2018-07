Celebración de un aficionado ciego y sordomudo tras gol de Brasil

Un fan ciego y sordomudo vive el gol de Coutinho contra Costa Rica, demostrando que el futbol puede apasionar a todas las personas del mundo.

Con la llegada del mundial el amor por el futbol crece y las muestras de esta celebración se hacen virales.

En el siguiente video se puede apreciar el momento en el que un fan ciego y sordomudo celebra el gol de su equipo: Brasil. El video fue publicado por un canal de televisión argentino y demostró que no hay impedimentos para celebrar la fiesta del mundial.

La grabación muestra al fan y como con la ayuda un intérprete y un tablero de futbol disfruta del gol; le toma las manos y lo mueve al ritmo del balón, le narra lo que sucede y celebran cuando el futbolista brasileño Philippe Coutinho anotó un gol contra Costa Rica.

Al final, se les ve celebrando con un tambor la magia y la felicidad que la anotación le dio a este fan.

El pasado lunes México fue eliminado tras ser derrotado por Brasil. Ahora solo restan 8 equipos que disputarán los cuartos de final de Rusia 2018: Brasil vs Bélgica, Croacia vs Rusia, Inglaterra vs Suecia y Uruguay vs Francia.

