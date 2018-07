Video de una pareja de pingüinos que pasean ‘de la mano’ por la playa se vuelve viral

Ciudad del Cabo, Sudáfrica .- La expresiones de amor entre los seres vivos suelen ser vistas como un símbolo de que es posible vivir tranquilamente en pareja, ejemplo de ello es un video de dos pingüinos que pasean por una playa en lo que los usuarios de redes sociales han denominado una muestra de afecto, ya que las aves marinas pareciera estar tomadas de la mano.

El clip originalmente fue colocado en Twitter, el pasado 2 de julio, y en el se ven a los dos animales caminando uno al lado del otro juntando sus aletas, incluso en determinado momento uno de ellos espera a que su pareja la alcance ya que se retraso levemente.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV

— 🐇 (@freakingdani) 2 de julio de 2018