Hombre cae desde lo alto de una cascada por intentar tomarse una selfie [Video]

India .- El auge de los dispositivos móviles que cuentan con una cámara fotográfica incluida ha conseguido que sea más fácil documentar los viajes y reuniones, pero mientras la tecnología avanza rápidamente, la precaución al momento de capturar estas instantáneas parece no aumentar; ejemplo de esto es el caso de un hombre que cayó de una altura de 20 metros mientras intentaba tomarse una selfie.

El incidente sucedió en la ciudad india de Gariaband en donde un turista que se encontraba visitando una cascada ubicada en las periferias de la localidad. El hombre decidió hacerse un autoretrato utilizando un smartphone por lo que procedió a acercarse a la orilla para enfocar la caída de agua, el momento puede apreciarse en una grabación compartida en las redes sociales.

Poco después se ve a la persona perdiendo el equilibrio y precipitándose hacia la catarata, primero se golpea con un desnivel de la misma y posteriormente termina en el fondo del torrente de agua. De acuerdo con RT, la persona accidentada sobrevivió pero sufrió una lesión en su pelvis.

The consequences of taking Selfies .

Man plunges 50 feet down a waterfall and breaks his pelvis after slipping as he took a selfie in India pic.twitter.com/0EqI7qVzgb

— Mathew Obrien (@MathewObrien1) 30 de julio de 2018