Astronauta comparte imágenes del incendio que azota California [Video]

California , Estados Unidos .- Más de 114 mil hectáreas forestales del complejo Mendocino, fueron consumidas por un incendio forestal el cual se acaba de convertir en el más grande de la historia del estado de California, y debido al cual más de dos mil personas han sido evacuadas.

Además del la conflagración de Mendocino, hay otros 23 fuegos activos, los cuales en conjunto son visibles desde el espacio como se pueden apreciar en las fotografías difundidas por el astronauta Ricky Arnold, miembro de la tripulación de la expedición 56 de la EEI.

Las fotos muestran a las llamas creando enormes franjas negras de humo las cuales se desplazan hacia el este. Autoridades locales han informado que las temperaturas generadas por el fuego que alcanzan los 43 grados centígrados; los vientos de hasta 24 kilómetros por hora han ayudado a que las llamas se expandan.

Artículo relacionado : Remolinos de fuego azotan California; incendios forestales arden sin control desde hace una semana

Hasta el momento el fuego no ha alcanzado zonas residenciales pero otros sectores como el turístico están siendo severamente afectados, reportó Televisa News. Ejemplo de esto es el Parque Nacional Yosemite, el cual debió cerrar varias secciones tras el incendio “Ferguson”, por lo que la cantidad de visitantes ha disminuido severamente a pesar de ser temporada alta.

La administración de Donald Trump informó que esta prestando toda la ayuda posible a los servicios de emergencia locales y lo declaró desastre mayor .

Plumes of billowing smoke from the #CaliforniaWildfires stretch eastwards toward to the Rocky Mountains. pic.twitter.com/hGNO9XQbjB

— Ricky Arnold (@astro_ricky) 6 de agosto de 2018