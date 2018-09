Corredor de motos presiona el freno de su rival en plena carrera [Video]

Romano Fenati, pilotó profesional de motocicletas, fue despedido por su equipo por presionar el freno de uno de sus contrincantes cuando se encontraban corriendo a más de 200 kilómetros por hora, el suceso fue captado en video.

La presión por ganar una competencia deportiva puede orillar a los competidores a realizar acciones peligrosas mediante las cuales pueden poner en riesgo su vida o la de sus rivales, ejemplo de esto es lo acontecido el pasado fin de semana el piloto de motos, Romano Fenati, presionó el freno de otro competidor cuando ambos corrían a más de 200 kilómetros por hora.

El actuar del corredor le valió ser expulsado del GP de San Marino y ser vetado de las siguientes dos competencias del serial Moto2. En las imágenes mostradas se aprecia a Fenati acercarse a moto de Stefano Manzi, quien intenta rebasar, pero la no poder hacerlo extiende su mano izquierda hacia el freno de Manzi y la presiona, poniendo de este modo la vida del piloto rival en peligro.

Marinelli Snipers Team, el equipo de Fenati, ha condenado la acción y se ha disculpado ante patrocinadores, al mismo tiempo que ha anunciado la rescisión del contrato del piloto de 22 años.

“Con máxima decepción, debemos constatar que su gesto irresponsable ha hecho arriesgar la vida de otro piloto y no se puede perdonar de ninguna manera. Desde este momento, ya no participará en una carrera con el Marinelli Snipers Team”. declaró Stefano Bedon asesor del Marinelli Snipers Team de Moto2, reportó El País.

Fenati publicó un comunicado en su página web en el que pide perdón y en el que considera que su gesto no es digno de “un hombre”. “Pido perdón a todo el mundo deportivo. Esta mañana, con la mente fría, me habría gustado que esto solo fuera una pesadilla. No paro de pensar en esos momentos, hice un gesto incalificable, ¡no he sido un hombre!”, escribió el italiano.