Paul McCartney nos enseña a combatir el acoso escolar [Video]

Este año Paul McCartney lanzó su 17 álbum, Egypt Station, en donde incluye una canción que busca ayudar a todos aquellos que sufren de acoso escolar y esta semana presentó el video de este tema musical.

Los Ángeles, Estados Unidos .– Menospreciar a los demás por no compartir nuestras creencias o gustos es una de los principales causas por las que los estudiantes de todo el mundo sufren de acoso escolar, también llamado bullying, algo contra lo que el cantante, y ex beatle, Paul McCartney busca pelear por lo que incluyó el tema musical Who Cares, en su nuevo álbum, Egypt Station, ya que espera que la canción sea una vía de inspiración para que los jóvenes luchen contra el acoso.

Para apoyar esta causa esta semana se libero el videoclip, promocional de la canción, en donde participa la actriz estadounidense Emma Stone.

“Mi esperanza es que si hay niños que están siendo acosados, -y los hay- (…) tal vez escuchando esta canción y mirando este video puedan simplemente pensar que no es tan malo”, dijo McCartney en su página web. “Es el tipo de cosa a la que puedes enfrentar y tomarla en broma y superar”, agregó el músico.

Durante la presentación del video McCartney recordó que se encuentra apoyando a la organización sin fines de lucro Creative Visions quien se encuentra realizando el proyecto #WhoCaresIDo, inspirada en una línea de la canción Who Cares, en donde se busca combatir este tipo de acciones en las escuelas de todo el mundo así como dar apoyo psicológico a quienes lo padecen.

