La grabación de un comercial, en el cual una bola de fuego surcaba el centro de Los Ángeles, fue confundido en las redes sociales como el accidente de una nave que transportaba extraterrestres.

Hoy en día existen cientos de personas que creen factible la existencia de vida inteligente en otras parte del universo y ante cualquier evento poco común tienden a señalarlo como una prueba de que extraterrestres intentan ponerse en contacto con la humanidad ejemplo de esto fue una campaña publicitaria, realizada esta semana en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, la cual fue confundida con un objeto volador no identificado.

A través de las redes sociales, el pasado 20 de marzo, se difundieron cientos de videos que mostraban el paso de una ‘bola de fuego’ en el firmamento del centro de L.A. por lo que los comentarios que acompañaban las imágenes señalaban que era una nave espacial tripulada por aliens, o bien que un meteorito estaba a punto de estrellarse contra esta zona urbana.

De acuerdo con RT, las autoridades locales recibieron cientos de llamadas referentes a este suceso por lo que debieron de emitir un comunicado en donde explicaban que el fuego en el cielo era generado por una campaña publicitaria y que no había riesgo alguno de una invasión extraterrestre o del impacto de un meteorito.

Poco después la empresa Red Bull, especializada en la creación de bebidas energéticas, informó que el “meteorito” o “bola de fuego” que iluminó el cielo eran en realidad miembros de staff que saltaron con un traje de alas sobre el centro de la metrópoli desde un helicóptero.

Por lo que la prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo aún no ha salido a la luz y no queda más que esperar si es que en algún momento lograremos ponernos en contacto con vida inteligente surgida en otra parte del vasto universo.

