Un video que grabó una pelea entre dos pilotos de motos se volvió viral en redes sociales. La confrontación se dio en el Circuito Grupo Sur de Parque Viva, durante el campeonato de Superbikes de Costa Rica.

Los dos pilotos involucrados en circulaban por una recta en paralelo, cuando sus vehículos se tocaron, uno de los pilotos perdió el equilibrio y se quedó colgado en la moto del otro. Afortunadamente, el segundo logró frenar su moto y ninguno resultó herido como resultado de la colisión, pero las cosas no terminaron ahí.

Uno de los pilotos, molesto por tener que abandonar la carrera, decidió atacar al otro, olvidándose de su propia moto que se alejó por la pista. El piloto golpeado respondió de inmediato a la agresión, y todo ello en medio de la pista.

Tras la pelea se aprecia que ninguno de ellos resultó herido, pero se arriesgaron ellos y arriesgaron a los demás al pelear en el circuito.

Carl Fogarty, varias veces campeón del mundo de Superbikes, también publicó este video en su cuenta de Twitter, llamando la atención de muchos internautas y siendo reproducido miles de veces.

Just been sent this..😳 not sure where it is but I PMSL..😂😂😂😂👍👊 pic.twitter.com/wmoPuoqDcs

— FOGGY MBE (@carlfogarty) March 22, 2019