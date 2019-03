Graban impactó de un meteoro que liberó energía similar a 10 bombas atómicas [Video]

El temor de que un meteoro impacte contra la Tierra y genere una catástrofe humanitaria parece cobrar relevancia con una grabación captada por la NASA en donde se muestra los daños causados por la caída de un asteroide en el Mar de Bering y durante la cual se liberó una energía similar a la de diez bombas atómicas.

A través de un comunicado la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió un video en donde se aprecia el momento en que un meteoro explota en la atmósfera terrestre, a una altura de 25.6 kilómetros mientras viajaba a 115.200 kilómetros por hora, ese suceso produjo una energía de impacto de 173 kilotones, que sería el equivalente a 10 bombas atómicas como la usada por Estados Unidos en contra de Japón durante la segunda guerra mundial.

Artículo relacionado : Meteoro causa destrucción e incendios en Venezuela [Video]

En días pasados se reveló que este suceso aconteció el pasado 18 de diciembre del 2018 en el Mar de Bering, cerca de la península rusa de Kamchatka, y en declaraciones retomadas por la BBC, Lindley Johnson, encargado de defensa planetaria de la NASA, señaló que “una explosión tan grande solo tiene lugar unas dos o tres veces cada 100 años”.

The MISR instrument, also on Terra 🛰, saw the large “fireball” — the term used for exceptionally bright meteors ☄️ that are visible over a wide area — as it exploded 💥 about 16 miles above the Bering Sea, far enough way to pose no threat. pic.twitter.com/lyjyZKBZOm

— NASA Earth (@NASAEarth) 22 de marzo de 2019