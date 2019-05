Documentan paso de una ‘bola de fuego’ al sur de Australia [Video]

Los fenómenos visuales que se aprecian en el firmamento en ocasiones son interpretados como señales divinas o presagios negativos, pero la realidad es que la mayoría de ellos pueden ser explicados como acontecimientos relativamente comunes, aún así el paso de una ‘bola de fuego‘, al sur de Australia, logró volverse viral debido a los comentarios que aseguraban que este suceso era una «advertencia estelar» .

De acuerdo con RT, la grabación, de lo que en realidad era un meteorito, consiguió ser difundida poco más de un millón de veces en menos de 24 horas, las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad colocada en la ciudad australiana de Adelaida.

Reportes preliminares señalan que el tamaño de la roca espacial era similar al de un auto compacto y se estima que entró en la estratosfera de la Tierra a una velocidad de 44 mil 100 kilómetros por hora antes de explotar con una fuerza de 1,6 kilotones.

En el video, captado desde la azotea de un hospital, se aprecia el momento en que el meteoro parece encaminarse a estrellarse en la superficie terrestre pero segundos después explota e ilumina el firmamento, de igual forma se observa que el asteroide ya se encontraba en llamas momentos antes de estallar.

Autoridades locales informaron que el suceso ocurrió durante la noche del pasado 21 de mayo y no se reportaron daños causados por el meteoro.

En días pasados se difundieron otras grabaciones que también lograron captar la explosión de la ‘bola de fuego‘.

