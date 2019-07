Águila «captura» una cámara y documenta su vuelo sobre una playa canadiense [Video]

La grabación desde la perspectiva de un águila sobre una playa canadiense logró volverse viral gracias a que las imágenes captadas fueron recuperadas seis semanas después de que el ave «atrapará» la cámara´.

Con la intención de grabar la vida vida silvestre en una playa canadienses Jimmy Utah colocó un dispositivo de grabación profesional cerca de un trozo de carne que estaba siendo devorada por una grupo de aves, el documentalista amateur tenía planeado grabar unicamente un par de horas de la actividad acontecida en la arena pero debido a que una de las aves «capturó» la cámara sólo pudo grabar poco menos de dos minutos.

En declaraciones retomadas por RT, Utha explicó que cuando regresó al lugar donde escondió la grabadora no logró localizarla por lo que creyó que la misma había sido tomada por uno de los animales salvajes y destruida pero seis semanas después el dispositivo fue encontrado en una playa cercana por un turista quien logró acceder al contenido de la misma para ponerse en contacto con Jimmy.

También te puede interesar: Estudio muestra las aportaciones de migrantes mexicanos en Canadá

«Al momento de recuperar la cámara no creía poder salvar parte del material capturado pero gracias a que no recibió un golpe fuerte pudimos observar parte de la grabación», explicó el camarógrafo. En las imágenes compartidas en las redes sociales se observa el momento en que el águila toma la cámara como su fuera una presa y comienza a volar para momentos después soltarla al percatarse que no es un ser vivo.

A continuación observa el video que n poco menos de una semana consiguió cerca de 50 mil reproducciones logrando volverse viral.