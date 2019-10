Selección canadiense de rugby se une a las labores de ayuda en Japón tras el paso del tifón Hagibis [Video]

El paso del tifón Hagibis por las costas japonesas dejó escenas de devastación pero también de apoyo por parte de la selección canadiense de rugby quienes colaboraron con las labores de limpieza de la zona afectada.

El mundial de rugby 2019 se desarrolló en la prefectura de Kamaishi (noroeste de Japón), zona que fue afectada por el paso del tifón Hagibis, que hasta el momento provocó la muerte de 68 personas, así como más de 10 mil casas inundadas y otras 900 sufrieron con daños parciales, debido a esto varios partidos de la competencia se cancelaron, uno de ellos fue el de la selección canadiense, que fue eliminada en la primera ronda, en contra del representativo de Namibia.

Los jugadores de la nación gobernada por Justin Trudeau optaron por usar su descanso forzoso en ayudar en las zonas afectadas y su gesto de buena voluntad fue documentado por los residentes locales quienes agradecieron la ayuda. Esta acción también fue reconocida por la Federación Internacional (World Rugby), quien en sus redes oficiales también compartió instanteneas de los canadienses ayudando en las labores de limpieza.

«Tras la cancelación de su partido en Kamaishi, los jugadores de @RugbyCanada se dirigieron a ayudar en los esfuerzos de recuperación, mostrando los verdaderos valores del juego. Escenas increíbles y brillantes para ver desde el equipo», indicó el organismo sobre un vídeo en el que se muestra a los canadienses trabajando en labores de limpieza tras el paso del tifón.

A continuación puedes ver el video que muestra a estos jugadores profesionales ayudando ante el desastre creado por la fuerza de la naturaleza.

Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game.

Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 13, 2019