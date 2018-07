Canadá defiende su represalia comercial contra EUA

Sobre Isabel Inclán

Periodista mexicana con más de 30 años de experiencia en prensa, radio y televisión, tanto en México como en Canadá. Además de cubrir temas relacionados con la relación política, comercial, académica y cultural entre México y Canadá, ha cubierto conferencias internacionales como la Cumbre de Líderes de Norteamérica. En su natal Ciudad de México fue reportera de los periódicos El Financiero y La Crónica, y colaboradora de suplementos y revistas. Llegó a Canadá en 1998, donde ha sido once años corresponsal de El Financiero, siete años coordinadora de Prensa en el Consulado General de México en Toronto y corresponsal de la agencia mexicana de noticias Notimex desde 2011 a la fecha. Su trabajo a nivel nacional como periodista latina en importantes eventos internacionales, como La Cumbre de Líderes de Norteamérica, el International Economic Forum of the Americas, cumbres trilaterales del NAFTA, el Toronto Internacional Film Festival o las reuniones del G-7 y G-20, le ha dado presencia en el “mainstream” canadiense. En 2015, Isabel fue una de los cinco periodistas latinos seleccionados por el Ministerio de Inmigración y Comercio Internacional de Canadá (DFATD) para realizar una gira de negocios por las principales ciudades canadienses. Es Licenciada en Periodismo por la UNAM y tiene un Diplomado en Profesionalización Periodística por la Universidad Iberoamericana, cuya tesis sobre el Secreto Profesional de los Periodistas fue publicada en el libro “Para conocer a los periodistas”. En 2015 fue reconocida como una de los “Diez Hispanos más Influyentes en Canadá”, por la Hispanic Business Alliance. En 2006 obtuvo un Reconocimiento por la Hispanic Press Association of Canada.