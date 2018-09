La Agencia Espacial de Japón (JAXA) difundió las primeras imágenes tomadas desde la superficie del asteroide Ryugu.

Tokyo, Japón .- Como un rotundo éxito es como califican científicos de la Agencia Espacial de Japón (JAXA) la primera parte de la misión Hayabusa 2, que tenia como objetivo primordial conseguir que dos robots se posarán en la superficie del asteroide Ryugu, ya que esta semana los mini rovers espaciales mandaron a la Tierra las primeras imágenes de la roca espacial.

Ryugu, nombrado así en honor al mítico palacio submarino del dios del mar cuyas paredes están hechas de coral, es un asteroide localizado a 280 millones de kilómetros de nuestro planeta y que cuenta con una diámetro cercano a un kilómetro, gracias a que su gravedad es extremadamente débil las dos sondas Minerva 2, que tienen en tienen el aspecto y tamaño de unas latas de conserva cilíndricas cubiertas de células fotoeléctricas para alimentar a sus equipos, no necesitaron usar paracaídas ni sistema de frenado durante su descenso.

La primera foto compartida por JAXA muestra la nave espacial desde donde fueron lanzadas. “La imagen, que se ve borrosa porque el rover estaba girando, muestra a Hayabusa2 en la parte superior de la pantalla y la superficie de Ryugu en la parte inferior”, explica el texto que acompaña a la imagen compartida en las redes sociales de la misión.

This is a picture from MINERVA-II1. The color photo was captured by Rover-1A on September 21 around 13:08 JST, immediately after separation from the spacecraft. Hayabusa2 is top and Ryugu’s surface is below. The image is blurred because the rover is spinning. #asteroidlanding pic.twitter.com/CeeI5ZjgmM — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 22 de septiembre de 2018

Una segunda fotografía muestra la superficie del asteroide en la esquina inferior derecha, con el reflejo de la luz solar en la parte superior izquierda. La tercera postal, tomada por Rover-1A, fue realizada mientras se movía sobre el cuerpo cósmico y ofrece una nueva perspectiva del objeto misterioso, que se ve en la parte izquierda de la foto.

Photo taken by Rover-1B on Sept 21 at ~13:07 JST. It was captured just after separation from the spacecraft. Ryugu’s surface is in the lower right. The misty top left region is due to the reflection of sunlight. 1B seems to rotate slowly after separation, minimising image blur. pic.twitter.com/P71gsC9VNI — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 22 de septiembre de 2018

La siguiente fase de la misión implica que los rovers lancen una bala de bala de cobre, de un par de kilos de peso, hacia la superficie del asteroide, esto con la intención de obtener muestra del subsuelo de Ryugu, mismas que serán enviadas hacia la Tierra en el Hayabusa 2.

This dynamic photo was captured by Rover-1A on September 22 at around 11:44 JST. It was taken on Ryugu’s surface during a hop. The left-half is the surface of Ryugu, while the white region on the right is due to sunlight. (Hayabusa2 Project) pic.twitter.com/IQLsFd4gJu — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 22 de septiembre de 2018

Con información de El País y RT.