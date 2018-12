CEO de Google dice que es válido preocuparse por la evolución de la inteligencia artificial

Sundar Pichai, CEO de Google, ha compartido las opiniones de otros científicos y aceptó que es legítimo estar preocupado por la amenaza que la inteligencia artificial (IA) supone para el ser humano, pero afirma que la industria tecnológica está preparada para regularla.

Pichai dijo que las empresas tecnológicas que crean IA deberían tomar en cuenta la ética al principio del proceso para lograr que estos sistemas tengan su propia “moral”.

Creo que la tecnología tiene que darse cuenta de que simplemente no puede construirlo, y luego arreglarlo. Creo que eso no funciona. La regulación de una tecnología en sus inicios es difícil, pero creo que las empresas deberían autorregularse. Es por eso que hemos tratado de articular un conjunto de principios de inteligencia artificial. Es posible que no hayamos hecho todo bien, pero pensamos que era importante iniciar una conversación.