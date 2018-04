El inconsciente colectivo y el próximo Presidente de México

Hace unas semanas todo se acomodó y me llegó la invitación para escribir en este prestigiado medio. Esto me compromete a compartir temas de forma coherente y cohesiva desde un “observador auto-referente”, y por eso el nombre de mi columna.

Hoy comparto sobre un tema que está en muchas mesas no únicamente de México sino del mundo: ¿quién será el próximo Presidente de México?

No me voy a ir muy lejos en el tiempo, sólo a la era Donald Trump. Cuando él se postuló como candidato hubo una gran mayoría que se opuso, incluyendo a los de su partido. Por supuesto, se percibía lo que iba a suceder por el tipo de personalidad que mostraba, aunque no todo ha ocurrido hasta hoy, aún tiene tiempo para lograrlo.

Me tocó inclusive que me llamaran loco por decir tiempo antes que podía ganar sólo como posibilidad, y la pregunta es “¿por qué tenía esa probabilidad de victoria Trump?”, simplemente lo observé sin miedo o un juicio de si tenía o no las capacidades para ser el presidente más poderoso del mundo. Entonces, cuestioné desde otro enfoque: en caso de que consiguiera el triunfo (en ese momento) Donald Trump, “¿qué cambios o aprendizajes serían los que traería a Estados Unidos y al mundo?”.

Desde ese momento me quedó claro que, aunque era muy cómodo seguir con el “establishment”, el triunfo de Trump traería un gran aprendizaje para todos, pues en México y muchos otros países al tener el paradigma de que “dependemos” de Estados Unidos, esto nos ha llevado a estancarnos como país sin que podamos ver y aprovechar nuestros verdaderos potenciales.

En ese sentido, existe un miedo colectivo inconsciente que nos detiene, nos pone a temblar y, por lo tanto, dejamos que ese piloto automático del inconsciente colectivo nos maneje. Recuerdo que días antes de su triunfo, en la mayoría de los medios de México había un estado de alerta por el impacto económico y muchas historias más de terror que tal miedo inconsciente estaba creando.

Pero ¿qué sucedió cuando ganó? Empezamos a escuchar expresiones como: “¡sí se puede! ¡Sí se puede!”, “en México no necesitamos a Estados Unidos, tenemos más socios con los que podemos crecer” y otras similares… increíble, ¿no? El gran regalo de Trump a México (y el mundo) fue un despertar de consciencia, de repente estábamos siendo auto-referentes, observándonos de que si somos capaces y podemos lograr, nos percatábamos de nuestros potenciales de una forma consciente. Sin embargo, este regalo no se ha aprovechado al máximo, aun teniéndolo frente a nosotros.

Los anglo-sajones tuvieron también su regalo con un gran aprendizaje; empezaron un camino para descubrir que el mundo no es de ellos y nadie los está invadiendo; que hoy sólo podemos salir adelante como humanidad colaborando en una inclusión total. Actualmente Estados Unidos enfrenta la mayor soledad comercial nunca antes vivida desde que es potencia, recibiendo rechazos y lejanía de muchos países y organizaciones donde tenían relaciones internacionales de diferentes tipos.

En este contexto, ¿quién será el próximo Presidente de México? ¿Qué es lo que México necesita aprender? La respuesta está en el inconsciente colectivo. Todas las opciones que hoy tenemos nos traerán un aprendizaje, pero ¿cuál es el siguiente? Lo que sigue vendrá de hacer conscientes nuestros potenciales o desde nuestros miedos y paradigmas, de despertar o seguir dormidos; y al final, lo que llegue, será aquello que necesitemos aprender en ese preciso momento. Todos los mexicanos seremos creadores de esa realidad, ya sea consciente o inconscientemente. Por esto, hoy todos los candidatos tienen la posibilidad de ganar.

