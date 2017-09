Ante la renegociación del TLC: las grandes mentiras de Trump

La política de Trump hacia México se ha pretendido sustentar en premisas falsas, lo que resulta fácil de demostrar con los datos duros que veremos a continuación.

Según él, el TLC ha generado un déficit comercial para Estados Unidos con México de 58 mil millones de dólares, lo que les ha hecho perder mucho dinero. Esto es falso. Gracias al TLC, el año pasado el comercio bilateral entre nuestros países llegó al récord de 525 mil millones de dólares y el déficit comercial con México es substancialmente menor a los que tiene Estados Unidos con Japón, Alemania, Corea, Francia y Rusia. Tan sólo el déficit que tiene con China, es cinco veces más grande al que tiene con México. Así pues, Estados Unidos no ha perdido dinero y el déficit con México no tiene la magnitud que se le pretende dar.

Trump también asegura que el TLC ha eliminado millones de empleos en su país, lo cual es contradicho por la realidad. El número de empleos en Estados Unidos relacionados con el comercio con México, se elevó de 700 mil antes del TLC, a 5 millones actualmente. Además, hay que considerar que los grandes enemigos del empleo manufacturero en ese país han sido el avance tecnológico, el comercio con China y la recesión sufrida desde 2008.

Se dice allá que México está enviando mucha gente a Estados Unidos y que la gente que enviamos son “bad hombres”, esto es, criminales, narcotraficantes y violadores. Antes que nada, México manda anualmente a alrededor de 20 millones de turistas (“good hombres and good shoppers”), más que todos los turistas británicos, japoneses, brasileños y chinos juntos. Además, actualmente hay cerca de 37 millones de mexicanos y mexicano-americanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales 4 de cada 5 son ciudadanos americanos o residentes legales en ese país. Nótese que hay muchos más mexicanos en Estados Unidos que en la Ciudad de México. Hoy en día, más mexicanos mueren o se regresan, que los que se van a ir a vivir para allá. México se ha convertido más bien en el tránsito de personas de terceros países (en particular los centroamericanos), hecho para el cual nuestra cooperación en materia de seguridad fronteriza les es fundamental.

El interés de Trump de construir un precioso muro en nuestra frontera común, pagado por nosotros, es supuestamente con el propósito de brindar seguridad a la nación norteamericana. La idea de que México pague esta necedad, es universalmente rechazada por absurda y no existe ninguna evidencia de que algún ataque terrorista haya ocurrido con la participación de inmigrantes indocumentados que han cruzado su frontera sur, como consecuencia de la falta de una parte del famoso muro. Tampoco hay evidencia alguna de que la población indocumentada de origen mexicano tenga índices delictivos mayores a los de cualquier otro sector de la población en Estados Unidos. Pero “como no hay mal, que por bien no venga”, a México no le estorbaría el muro para protegerse de la loca política del gobierno federal en Washington y la gran mayoría de los gobiernos estatales de permitir la venta de armas de asalto a casi cualquiera, cuyo paso a México debería ser bloqueado.

Lo que debemos recordar allá es que la de México, es la undécima economía del mundo, en lo que a poder de compra se refiere, y que después de Canadá, México es el país al que Estados Unidos exporta más productos y servicios. En efecto, México les compra más que Alemania, España, Francia, Italia, Japón y Reino Unido en conjunto. Después de Canadá y China, México es el socio comercial más importante de Estados Unidos y es el principal comprador de maíz, productos lácteos, puerco, arroz, gas natural y gasolina. También deben recordar que México exporta a Estados Unidos más productos manufacturados que todos los países de América Latina juntos.

El otro lado del déficit comercial del que habla Trump, es la Inversión Extranjera Directa, la cual, en el caso de Estados Unidos, participa actualmente en nuestro país con 213 mil millones de dólares, mientras que la inversión de nuestros inversionistas allá apenas llega a 46 mil millones de dólares. Nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos envían anualmente a México alrededor de 27 mil millones de dólares de remesas, cantidad que excede nuestras ganancias derivadas del petróleo.

México también es el país donde residen más americanos fuera de Estados Unidos, los cuales, exceden al millón, al menos cuatro veces más que los que viven en Canadá. Entre ellos, se cuentan estudiantes, profesionistas, empresarios, trabajadores independientes, agricultores, científicos, amas de casa y, desde luego, retirados que disfrutan de nuestras playas e icónicos lugares como San Miguel de Allende y Álamos.

Pero más que nada, Estados Unidos y México comparten y seguirán compartiendo, hasta la eternidad, like it or not, una de las fronteras más largas y más activas del mundo, con más de 350 millones de cruces legales de personas cada año. Tenemos un destino compartido y la vecindad y la integración nos hacen corresponsables.

Ante este destino compartido, México tiene el reto de hacer que la renegociación del TLC se mueva del terreno de las agresiones provocado por Trump y sus mentiras, al campo de la relación ganar-ganar. Para ello, México ha enfocado su posicionamiento estratégico hacia el conjunto de la relación, incorporando todos los temas de la agenda bilateral: asuntos comerciales, competitividad, seguridad y migración, a efecto de que nada esté negociado hasta que todo esté aceptado. Como lo ha recomendado COMEXI, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte deberá servir como marco de la negociación comercial, y la Iniciativa Mérida deberá servir como marco de la negociación en materia de seguridad fronteriza. Las cartas están echadas.

