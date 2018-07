Diálogo de graffiti, ¡Avelina Lésper, me la pelas!

El graffiti es una presencia urbana que ha invadido y ocupado espacios públicos y privados. Inició como una forma de rebeldía y agresión al estatus y ahora ya está integrado a las políticas culturales, a la venta en galerías, la publicidad y los teóricos de arte, como parte de la benevolente y cómplice visión imperante, le llaman street artist a todo el que tenga un bote de pintura en la mano. En la calle 4 Poniente esquina con Periférico Sur, en la Ciudad de México, un amigo mío, el Irrompible López, encontró un graffiti con la frase ¡Avelina Lésper, Me la Pelas! y me envío la fotografía, los autores son Mufo y Neón. Fui a ver el graffiti y me hice una fotografía en él para invitar a los autores a que mantengamos un diálogo sobre lo que implican estas intervenciones y en qué sustentan su valor para considerarlas arte y que argumenten el por qué deban permanecer en las calles como parte de la cultura de la Ciudad.

Le pedí apoyo a José María Espinaza, el director del Museo de la Ciudad de México, y aceptó participar. La invitación está en mi blog avelinalesper.com y en las redes del Museo de la Ciudad de México. El debate será el sábado 4 de agosto en el Museo de la Ciudad de México, a las 11 a.m. Es una invitación abierta al diálogo para toda la comunidad graffitera y el público en general, porque tanto los autores y los ciudadanos, estamos involucrados al convivir con la presencia del graffiti cotidianamente. El objetivo de esta reunión es plantear con claridad las ideas alrededor del graffiti que, por un lado, se han convertido en parte de las políticas culturales y, por otro, tiene un poder casi incuestionable sobre la propiedad pública y privada.

Existen diferentes tipos, desde los rayones amorfos, letras, cartoons, hasta pinturas figurativas con escenas y personajes. ¿Cuál es la búsqueda estética, personal o social en estas expresiones? Me interesa conocer las ideas de los autores de los graffitis, por qué consideran que la ciudad tiene que ver sus graffitis, qué es lo determinante para plasmar un tipo de graffiti, qué es lo que les interesa plasmar, en dónde nace la necesidad de pintar en un espacio público, así como los aspectos hasta de Derechos de Autor que han surgido últimamente. La llamada de atención de Mufo y Neón deberá ser un punto de partida para escuchar los distintos puntos de vista.

Para mí es muy importante que los autores jóvenes involucrados puedan llevar la responsabilidad de su autoría más allá de la clandestinidad y que expresen las ideas que pueden existir detrás de cada graffiti. El primer diálogo será en la Ciudad de México con el objetivo de que se integren las distintas comunidades del país. En Guadalajara y en Monterrey la presencia del graffiti es muy evidente. El Museo de la Ciudad de México se encargará de realizar una trasmisión en vivo y esperamos que de esta reunión surjan las ideas que pidan aportar para diferenciar entre un movimiento estético y el vandalismo.

