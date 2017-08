4 tips para el Thumb-Stopping en Social Media

El Thumb Stopping (detener el pulgar) es un concepto bastante reciente que ejemplifica a la perfección ese momento en donde tu pulgar detiene el deslizamiento ante una invasión de contenido en redes sociales ya que ha encontrado finalmente algo que capta su atención. ¿Qué es lo que hace que nuestro pulgar se detenga? ¿Cuáles son las publicaciones en las que nos detenemos y por qué llaman nuestra atención?

Veamos entonces 4 tips que pueden ayudarte a lograr el Thumb Stopping:

Piensa de forma visual: Más allá de vender tu producto y mostrar fotografías de “quién eres”, busca historias que le puedas contar a tu audiencia de “lo que podrían ser (o son) si están contigo”. Por ejemplo: En Instagram lo primero que uno ve no es la información sino la fotografía. En este sentido, la imaginación de nuestra audiencia con cada fotografía juega un rol preponderante. No es de extrañar que muchas marcas utilizan fotografías en Instagram para vender un estilo de vida, una filosofía, un sueño, una aspiración o para contar historias.

Consideraciones para video: Hacer un anuncio en video para redes sociales suele ser distinto al que se hace para T.V. Tienes 0.25 segundos para captar la atención. El uso de imágenes llamativas, intermitentes, dinámicas, emocionales puede ayudar. También es recomendable, si el anuncio así lo amerita, incluir textos de lo que se va diciendo. Son pocas las personas que activan el sonido y mucho menos si el anuncio de primera instancia no llama su atención. Muestra tu logo al inicio o de forma intermedia previo a que la persona vuelva a deslizar su pulgar y perdamos su atención.

Humano, real, personal: Nuestra audiencia conecta bien con aquello con lo que se identifica, desea interactuar con otras personas ya que siente que hay algo en común o que se puede propiciar una conversación mucho más personal. De ahí la buena aceptación de videos de influencers, bloggers y Facebook Live. Algunos aspectos importantes que hay que considerar: aun cuando hagamos videos informales en nuestra casa, cocina o ¡baño!, “los detalles cuentan mucho”. No se trata de invertir en un set de videograbación, pero definitivamente un ambiente cuidado, bien iluminado, con buen sonido y cuidando el entorno (background), es un símbolo de respeto y profesionalismo ante nuestra audiencia.

Call to action (llamada a la acción): Deseamos la interacción, la comunicación y la conversación en redes sociales. Un post con texto breve, con una buena pregunta retórica y con un call to action visible puede captar mejor la atención. Si la fotografía, el video o el texto es relevante la gente que lo vea seguro pensará en compartirlo, comentarlo o pedir más información, pero si invitas de forma textual a hacerlo tendrás más probabilidad de que esto suceda. Por ejemplo, algunas frases que pueden servir para un call to action efectivo: Comparte con tus amigos, dale like, coméntanos tu experiencia/opinión, taggea a un amigo, envíanos un mensaje, pide más información, llámanos, etc.

El autor John Gray decía: En la vida, las cosas en las que fijamos nuestra atención crecen. Yo digo que: Tener una vida saludable, armónica y feliz, tiene que ver mucho con la información que elegimos consumir, compartir y discernir; intentemos generar con nuestro contenido buenas intenciones y evitemos propagar todo aquello que fomente las malas acciones.

