Desde México, con amor… siempre

Gracias a ti, que el martes 19 de septiembre no llegaste tarde a trabajar. Que tuviste tiempo para meditar el origen de ese simulacro de las 11:00 a.m. Que saliste disparad@ a las 13:14 y ayudaste a tus compañeros de trabajo a tranquilizarse. Gracias a ti, que guardaste la calma y esperaste paciente a que se restablecieran las comunicaciones. Gracias porque diste gracias a Dios, a la virgen, a la vida y a las creaciones supremas porque viste a tu familia bien y regresaste a ayudar. Gracias porque el corazón te ha crecido desde entonces, porque has donado, porque has dado de comer a los extraños, porque levantaste piedras, escombros, varillas y vidas. Porque abrazas, porque sueñas con una nueva historia en donde los mexicanos dejamos de ser indiferentes, donde exigimos lo que nos corresponde y trabajamos para alcanzar nuestras metas. Donde no confiamos en la suerte y empezamos a buscar nuestro camino para alcanzar el éxito.

Gracias porque no has dejado de llevar donativos, porque has colaborado en las brigadas, porque has dejado de hacer lo que tienes que hacer, por ayudar. Éste es el momento que hemos buscado para encontrar nuestro valor dormido por décadas, gracias por dejar un poco de ti en los corazones de los mexicanos.

Para mucha gente, el 19 de septiembre marcará un antes y un después. Es por ello, que es momento de tomar aire, llorar por los caídos y levantarse por todos los que aún estamos. Es hora de trabajar más, de vender más, de comprar más para activar la economía del país. Es tiempo de dejar ir, de tranquilizarnos y tranquilizar a los que aún sufren, de sacudirnos la pereza y proponer soluciones importantes para el nacimiento de un nuevo país que libere el potencial de cada mexicano, es momento de emprender, de creer y de crear nuevas opciones de negocios. Es hora de cambiar las actitudes negativas por soluciones que contagien a más y más personas.

¿Cómo empezar?

Trabaja con tu familia en un plan de emergencia. Incluye las acciones y los responsables de cada actividad.

Habla de lo ocurrido en tus círculos cercanos. Entre todos pueden desarrollar ideas que ayuden a tu comunidad.

Asegúrate de que las fuentes de información que consultes sean veraces y comunica a todos tus círculos cuando haya algo en lo que puedan ayudar.

Mantente alerta, aunque no es probable predecir un nuevo evento de este tipo, es necesario que todos tus sentidos estén despiertos para ayudar.

Cuida tu trabajo y los insumos. Deja de desperdiciar tiempo, dinero y esfuerzos de todos los que están a tu lado.

Cuida tu salud. Es momento de revisar a conciencia lo que haces bien y lo que te falla.

Sé positivo. Contribuye sólo con buenos pensamientos.

¿Cómo seguir en pie?

Las personas tienen muchas formas de salir adelante, poco a poco la normalidad irá restableciéndose, por ello es necesario mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que hacíamos y qué podemos hacer ahora. No es momento de caer en pánico, hay que ser racionales, bondadosos, fuertes emocionalmente y trabajar mucho para volver a la normalidad. Sigamos saliendo al cine, a comer, a viajar, a dedicarnos a esas actividades recreativas que nos gustan, compremos en los negocios, en los mercados, en las tiendas departamentales, en las franquicias, en donde sea, pero hay que ayudar a que esto pase lo más pronto posible y de esta manera lograremos activar la economía local, regional y nacional.

Dejar a un lado experiencias como las que vivimos el pasado 19 de septiembre sin efecto en cada uno de los mexicanos es peligroso. Por ello, es mejor aprender y valorar todo lo que hoy tenemos, reforcemos esa unión que nuevamente hará que nos pongamos de pie. Hay muchas publicaciones que he leído estos días y muchas son dignas de compartir para cerrar este tema, pero sin duda, me quedo con una que leí por todas partes en donde decía: “si nos tiran dos veces, nos levantamos tres”.

