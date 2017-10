El sismo nos dejó claro dos cosas, los políticos no tienen el respeto de la ciudadanía y los militares cuentan con el cariño y credibilidad de un México que nuevamente está cambiando.

Las fracturas producto del sismo son muchas, fracturas en las estructuras inmobiliarias de construcciones de todos los tipos y todos los años, las fracturas sociales con la clase política se exacerbaron, pero también la cohesión es digna de admiración, los ciudadanos a pesar de no estar preparados, se volcaron a las calles a ayudar solidaria y generosamente. Salvo las Fuerzas Armadas, no hubo otros representantes gubernamentales, y la verdad es que no eran bienvenidos. Todos opinamos que pretendían sacar raja política, aprovechándose de la situación; casos como “el zape” a Osorio Chong o el desprecio por Mancera, dejaron claro que en las catástrofes los mexicanos podemos hacer las cosas sin ellos.

En este momento hay fracturas en muchos sentidos, algunos partidos se encuentran fracturados y otros de plano colapsaron, los medios de comunicación al haber abandonado su vocación de informar, perdieron la capacidad de tener credibilidad y confianza.

La plusvalía de muchas zonas se ha visto seriamente afectada y el gobierno de la ciudad no tiene ni idea de cómo atacar este problema que es una fractura económica para quienes no sufrieron daños en sus inmuebles, por lo que simplemente no acaban de entender que los gobiernos deben promover y administrar las plusvalías, ¿seguirán cobrando lo mismo de predial? Con su política de ignorancia acerca de la administración de las plusvalías seguiremos expulsando a la gente hacia las periferias, con los absurdos costos en productividad y tejido familiar, mismos que se convierten en tejido social.

Tenemos un México roto y tenemos que reconstruirlo, el sismo además de ser trágico, vino a poner en evidencia que el sistema está colapsado, que los mexicanos ya no aguantamos el sistema que nos ha sido impuesto.

Lo peor de todo es la cantidad de recursos económicos que muchos conseguimos: ¿dónde está el dinero? ¿Quiénes están encargados de utilizar recursos para reconstruir? Lo que yo he visto es que hay varios operadores de políticos corruptos que se aprovecharán nuevamente del dinero que países, organizaciones, artistas y ciudadanos aportamos, ¡es el colmo! Ojalá ese dinero lo administrara SEDENA e invitara tanto a ciudadanos como auditores de transparencia, yo a los demás, no les creo.

@fschutte

