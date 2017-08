ROBO CUP 2017 en Nagoya, Japón

El ingenio del mexicano no tiene límites, eso nos gusta decir y tal parece que existen razones para ello. La semana pasada se celebró en Nagoya (Japón), un Concurso Internacional sobre Robótica, en el que participaron universidades de diferentes partes del mundo. México no fue la excepción ya que un equipo de estudiantes [TEAM KANTO] del Centro de Investigación y Desarrollo en Educación Bilingüe de la Universidad Autónoma de Nuevo León, participó en el evento.

Kanto y sus integrantes, debieron enfrentarse a 20 equipos más, algunos de lugares tan distantes como el equipo Master Minds de la India, el JANAF Croatian Team de Croacia, el RD-FIVE de Hungría o el Minioms Dance Colindres de Valencia España. Como era de esperarse, la competencia no fue fácil, el nivel de exigencia de los propios jueces fue alto y no obstante lo anterior, el equipo Kanto obtuvo el primer lugar en la categoría Robo Cup Junior On Stage Secondar, categoría en la que se agruparon a estudiantes de entre 11 y 19 años.

La competencia tuvo lugar en la Universidad de Nagoya (Japón), y fue patrocinada por importantes instituciones niponas, como la Sociedad de Robótica de Japón, la Sociedad Japonesa para la Inteligencia Artificial, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés y el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, lo que demuestra el alto nivel de exigencia y el alto nivel en términos competitivos a los que debieron enfrentarse nuestros talentosos estudiantes mexicanos.

Triunfos como éste deberían ser altamente apreciados por nuestra sociedad, la que sin embargo, es más aficionada a ver y sufrir por los resultados de un partido de fútbol. Efectivamente tal y como lo señaló la niña de 11 años Carolina Aranda Cruz, el pasado 4 de junio cuando ofreció un discurso en el World Trade Center y cuestionó: ¿Por qué apoyar más a los futbolistas que a los científicos? ¿Son mejores personas? ¿Producen mayor riqueza? ¿Nos divierten más? No creo, gracias a los científicos también nos divertimos, ellos inventaron las computadoras, los ipods, los simuladores. Además, salvo algunos casos, los jugadores de fútbol nos hacen ver muy mal mundialmente y nuestros científicos, que nadie apoya, no.

En México existe talento, como lo han demostrado también en diversas ocasiones otros jóvenes mexicanos, sólo nos falta apoyo. El equipo Kanto, integrado por Elizabeth Guerrero Mendoza, Brenda de la Cruz, Juan Carlos Garza López, Juan Carlos Garza Sánchez, Miguel Pinal y Pedro Lozano, lo ha demostrado, estos jóvenes, comandados por el Doctor Erick Sánchez Flores, compitieron con figuras de Pokemon, las cuales hablan y bailan, para lo que fue necesario además de construir y vestir los robots, crear una aplicación móvil con la que controlan tanto los movimientos como lo que dicen los mismos.

No podemos ser indiferentes ante estas excelentes noticias, es nuestra obligación difundirlas, propagarlas, hacerlas virales, a fin de que sean estímulo y provocación para que otros estudiantes mexicanos se animen, se preparen y traigan más triunfos como éste a la patria.

Ejemplos como el anterior demuestran las capacidades nacionales. Estos jóvenes están, si encuentran el suficiente apoyo, a un paso de convertirse en una nueva generación de científicos, esos seres incomprendidos que aportan tanto a las naciones. La investigación científica no tiene por qué ser aburrida, México debe destacar no sólo como lo hace ahora como un excelente maquilador, sino como un verdadero generador de tecnología, un hacedor de ciencia. Estos estudiantes nos ponen la muestra, escriben con letras doradas cómo sí es posible destacar a nivel internacional.

Noticias de este tipo poco se difunden, pero bien vale la pena hacerlo y apoyar, aunque sea con unas breves líneas a estos jóvenes triunfadores. ¡Muchas felicidades, Equipo Kanto!

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.