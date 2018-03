Cryos Dinamarca y cuando fui gameto

La ocasión pasada hablé de cuando yo fui embrión, hoy quiero hablar de un momento anterior, cuando fui gameto y cómo, al igual que sucede con los embriones, han cambiado las cosas en la actualidad.

En aquel momento dije que, para poder llegar a ser, debí [en mi estadio de gameto] enfrentarme a múltiples obstáculos y a una lucha feroz con mis otros congéneres espermas. Pues bien, la reproducción asistida ha venido a cambiar radicalmente estas cosas.

Hoy gracias a la inseminación artificial o a la fecundación in vitro, muchos gametos no tienen que luchar, sus posibilidades de convertirse en embriones y consecuentemente en seres humanos, son ahora predeterminadas no por el azar, sino por una decisión médica.

Efectivamente, en el proceso natural, el esperma debe encontrarse con un óvulo para que una vez que se fusione con éste, se dé lugar a la fecundación y eventualmente al nacimiento de un ser humano. Sin embargo, eso era antes, previo a ello y por regla general, había un cortejo entre dos personas, quienes luego [también por regla general] se casaban o unían, para después mediante relaciones sexuales lograr la descendencia.

Hoy esos románticos procesos están en decadencia, los varones del mundo nos encontramos amenazados, y esto es así por la revolución en materia biotecnológica. Cada vez más, seguramente, las mujeres nos verán como algo prescindible, pues para reproducirse [ellas] bajo las nuevas reglas del juego impuestas por el avance biotecnológico, ya no necesariamente requieren de nuestra participación.

Un día una amiga mía me dijo, tengo ganas de tener un hijo rubio. Hoy, gracias a las biotecnologías reproductivas, eugenesia y racismo, se fusionan y amenazan seriamente el papel, hasta hace poco decisivo, que teníamos los varones en los procesos de reproducción humana.

De entrada, preguntaré, ¿hay algo de malo en que una mujer decida tener un hijo varón o mujer, rubio o rubia, con cabello rizado o lacio, o una morenaza o morenazo de ojos verdes? Como lo he hecho en otras entregas, recurriré al viejo truco de comprar tiempos pasados con tiempos presentes.

Entonces, empezaré diciendo que, en mis épocas, cuando para tener un hijo era necesario el coito, los varones éramos digámoslo así, especímenes altamente valorados, hoy empresas como Cryos Dinamarca nos han devaluado, nos han confinado a una suerte de proveedores de material genético, una especie de sementales internacionales.

Debo decir que aún en mis épocas, era común que las parejas tuvieran preferencias por el sexo o el color de los hijos, ya desde antaño se intentaba controlar, aunque fuera un poco, el resultado final. Recuerdo, por ejemplo, que había quienes afirmaban que para tener un hijo varón o mujer, según fuera la preferencia, era necesario atender los ciclos de la luna. En consecuencia, se aseguraba que si se tenían relaciones sexuales en las noches de luna llena, era más probable concebir una niña y, por el contrario, si el hijo se concebía en las noches de luna nueva, era muy probable concebir un niño.

No obstante, y como es evidente de lo antes dicho, en mis épocas era necesario el concurso sexual entre un varón y una mujer para poder reproducirnos. Sin embargo, y por eso creo que los varones nos encontramos amenazados, en la actualidad las cosas han cambiado radicalmente.

Pues bien, hoy es mucho más fácil que mi hipotética amiga pueda tener un hijo varón o mujer, rubio (a) o moreno (a), y para ello ya no necesita relacionarse sexualmente con nadie, ciertamente que nunca habrá garantías, y que en algo influirán los rasgos genéticos de mi hipotética amiga y del donador de material genético.

Aquel ritual por medio del cual conseguíamos pareja para, eventualmente poder reproducirnos, hoy se encuentra amenazado. Podríamos decir que el romanticismo propio de aquellas épocas está en decadencia, pues hoy las mujeres cada vez menos necesitan de ese tipo de relaciones para reproducirse, es por ello que afirmo que los hombres hoy, estamos devaluados y francamente amenazados por las nuevas tecnologías reproductivas.

Permítanme explicar. Dados los avances en materia biotecnológica, pero quizá y en mayor medida, dados los avances en materia de comunicaciones, ahora es posible comprar material genético masculino de cualquier tipo y con las características particulares que las mujeres deseen.

Cryos Dinamarca, empresa danesa que ha puesto en peligro a los varones, es un emporio que se ha dado a la tarea de crear el banco de semen más grande del mundo, por lo que en dicha empresa es fácil conseguir material espermático de casi cualquier tipo. Entre la oferta de esta empresa se encuentra la posibilidad de comparar semen de hombres caucásicos, africanos, de oriente medio o hispanos.

Además, y como un plus, la empresa te ofrece información relacionada con el tipo sanguíneo, los niveles de motilidad de los gametos, el color de pelo, de ojos del donante o bien su estatura.

Así pues, mis queridos amigos varones, creo sinceramente que deberíamos de estar preocupados, ya que en la actualidad cualquier mujer, en el rincón más apartado del mundo puede, gracias a Cryos Dinamarca, adquirir por unos cuantos euros, material genético a su elección.

Adicionalmente, la empresa antes mencionada ofrece en su página de internet, venderte y hacerte llegar vía mensajería y a cualquier parte del mundo, el material genético, debidamente cribado y seleccionado. Digamos que los varones debemos prepararnos, pues ahora conquistar a una dama con fines reproductivos, será cada vez, una tarea más complicada.

Cryos Dinamarca ofrece no sólo hacer llegar el material genético masculino a cualquier parte del mundo, sino que junto con ello, proporciona también un instructivo, en el que se detalla ampliamente como proceder a una auto inseminación casera, así como el correspondiente kit para tales efectos.

Visto así, deberían de preocuparse también las llamadas clínicas de la fertilidad, a quienes el negocito se les va a caer. De hecho, en España, el Ministerio de Salud ya ha emitido un comunicado en el que alerta a las mujeres sobre los riesgos de comprar material genético por internet. Comunicado que, en mi opinión, responde más a las presiones de las clínicas dedicadas a la inseminación artificial, que a verdaderas medidas sanitarias. Esto sin desconocer que, efectivamente, algún riesgo existe al respecto.

