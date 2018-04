La selección del más apto y la ciencia en el manejo de los grandes datos (el Big Data)

Estamos en el nacimiento de la (mal llamada) ciencia de los grandes datos o el big data, que no es otra cosa que aquellas técnicas para aprender a manejar e interpretar los datos a través de la información que se nos brinda, con el objetivo de predecir y obtener conocimiento útil. En esta tarea, las fases del proceso de ciencia de datos se pueden enlistar como: obtención de los datos, limpieza, muestreo, administración de los mismos de manera eficiente y efectiva, análisis exploratorio para generar hipótesis a partir de la intuición ganada, predicción basada en modelos estadísticos, probabilísticos y de aprendizaje de máquina, y la comunicación de los resultados a los distintos usuarios de esta información.

En ese sentido, imagínese que el CISEN, o alguna autoridad “competente”, pudiera hacer un filtrado de todos los 120 ciudadanos. En ese ejercicio podríamos diseñar un perfil de ciudadano ejemplar y definirlo tan básico y primitivo o tan exigente y desarrollado como quisiéramos; en ese ejercicio, podríamos mantener una serie de parámetros como: inteligencia emocional; perfil psicométrico, prueba del polígrafo, etcétera.

De hecho, hay varios temas que ya se han desarrollado por algunas empresas a las que les interesa saber detalles muy particulares sobre sus empleados, para conocer sus inclinaciones en momentos de riesgo o de estrés, y sus límites en los momentos donde su confiabilidad pudiera ser puesta a prueba.

Con este desarrollo, podríamos saber cuántas veces han estado en burós de crédito o sujetos a alguna auditoría, si han reportado y pagado sus impuestos de manera adecuada, si han ido a votar o si han estado involucrados en algún proceso administrativo o penal, etc. Ya que con las bases de datos del SAT; de la PGR, de las autoridades americanas (por el tema también del IRS y de la doble tributación con la ley FATCA) podrían aportar. Quizá nos interesaría saber si han estado en “listas” como los Panamá Papers o las listas en Suiza o Luxemburgo; si han tenido algún conflicto de interés y cómo lo han resuelto. Podríamos cruzar los datos para saber cómo los percibe su su estado, sus compañeros de escuela, sus profesores, si ha sido un buen ciudadano, si se ha involucrado y comprometido con su comunidad, si está afiliado a algún partido o iglesia, etcétera.

En un país de 120 millones de habitantes, pero con los datos que hoy existen sobre nosotros en las redes, en los sistemas de las autoridades, en los distintos medios de comunicación podría ser relativamente fácil seleccionar a los más aptos para dirigir una sociedad, y a esos “notables”, que están dentro del 1% o menos, sujetarlos a postulación por alguna plataforma ciudadana, y evitar los ciudadanos que no pagan impuestos, que no han tenido una carrera ejemplar o han tenido desacatos, etc. poder acceder a puestos de elección popular.

Suena extremo y contrario a un espíritu democrático, incluyente y abierto a todas las minorías, pero es que tendríamos que hacer algo para “controlar” ese poder desmedido de nuestros políticos, y en este sistema de pesos y contrapesos, no hemos visto una mejor selección de México en sus Gobernantes. Una democracia dirigida, no sólo a los más aptos, sino también a los mas éticos, a a quienes tienen su conciencia social más desarrollada, quienes piensan en el trabajo social como una alternativa de vida y no una forma de llegar al poder, nos permitiría un filtro y evitaría que los menos aptos, los más corruptos y dañados de nuestra sociedad llegasen al poder con tan poco apoyo popular, entre el desánimo y la apatía social.

En un país de iletrados, el Rey es el despotismo, el populismo, y estamos muy expuestos a una decisión desafortunada, porque no hemos podido conocer, a fondo, las propuestas de los candidatos. Nuestra democracia es muy incipiente, y lo peor es que es una democracia controlada por los partidos políticos y las esferas del poder político, y allí es donde un consejo ciudadano podría dictar quiénes son elegibles, y eliminar a varios personajes del mundo del deporte, del espectáculo, de la farándula, y del hampa, que, gracias a sus recursos, tiene gente más que capacitada entre sus públicos,y porque no ha estado expuesto a la popularización de sus actividades.

Estamos en un momento en la historia en que la inteligencia artificial y la ciencia de los datos nos pueden aportar tantos beneficios. Es triste que no nos apoyemos en estas herramientas para encontrar un puñado de hombres en esta tierra que nos saque de este marasmo y que, por el contrario, se alejen de la política, este sistema desafortunado de selección de nuestras élites políticas en el que, si uno se mete, sale enlodado y sucio.sabiendo

Es momento de reflexionar por qué Latinoamérica está decepcionada de la democracia, y cómo encontrar gente honesta y comprometida con nuestro pueblo, y alcanzar el destino que se merece este noble país.

Mientras tanto, la máxima de que tenemos el gobierno que nos merecemos, prevalecerá, por la carencia enorme de educación de nuestro pueblo y el desentendimiento de la mayoría acerca del país en temas políticos.

Hasta la próxima.