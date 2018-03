En cuanto a la madurez me refiero a la refrescante presencia de Arturo Macías en la última corrida de la Temporada Grande 2017-18, con dos toros de Las Huertas a los que supo aprovechar hasta la última gota de clase que tenían, particularmente el segundo de nombre Huapango y esta vez lució su manera de torear clásica, con reposo, con un aire de profundidad que si bien había ya practicado en su carrera, la tarde del 11 de febrero de 2018, fue verle en La México con una nueva faceta.

A hombros se fue por una actuación redonda sin que haya quienes reclamaran que una oreja por toro fue de más.

Pero cada tarde es distinta y el público asistente así las demandó a usía.

El indulto de Copo de Nieve de Reyes Huerta, al que magistralmente toreó y lidió, Andy Cartagena, auxiliado por el capote de su hermano y subalterno Enrique Céspedes, también conocido como Cartagena y con un quite del sobresaliente Jorge López Zotoluco por Caleserinas, es y será cuestionado, pero para la historia del coso capitalino es el primer indulto que se concede en faena de rejones.

Curiosamente el juez de plaza, Enrique Braun, no utilizó el pañuelo blanco sino el verde (de rabo en México) ante la petición popular del indulto, por lo que cabría recordar las herramientas de selección con las que cuentan los ganaderos de toros de lidia que son diversas.

Unas de las labores en el campo más hermosas es el tentadero de hembras y de machos, en el primero se eligen a las futuras madres y para ello se utilizan capote para calificar los grados de bravura y la calidad de la embestida y, en la segunda, a cuerpo limpio o si se va a elegir a un semental, se usan el capote y la muleta.

Se cuenta con los libros de la ganadería, en donde registran la calificación histórica de la ascendencia o descendencia para la selección de madres, padres y empadres.

Cuando el toro de cualquier ganadería se lidia en público, este último sin el antecedente del trabajo ganadero, se pronuncia por el indulto de un ejemplar que a su modo de entender, fue excelente.

En conjunto el público juzga el fenotipo o forma física, y el genotipo o comportamiento que incluye como condición positiva, la acometividad, el acudir con fijeza y mantenerse atento a los ligeros toques de capote y muleta, su duración, alegría, que humille al máximo, el galope y el recorrido.

Los ganaderos de hace muchos años no eran proclives a que a sus reses se les concediera el homenaje del indulto al saber que el destino de su res era hasta la suerte suprema, pero el tiempo cambió y hoy es distinto, el público también opina, tiene peso en la decisión.

En la tarde que referimos, la petición fue mayoritaria del homenaje de indulto para un toro que emocionó a todos en la plaza. Desde luego, Andy con sus caballos: Cuco, particularmente Iluso, Cupido, y Humano, con quien hizo acrobacia sin torear, pero que le gustó a los asistentes y, al final, con Brujita, una yegua torda en fase blanca, supo aprovecharlo, así como el momento de entusiasmo que se vivió en La México.

Me preguntan, “¿fue justo?”. Entiendo que gran parte del público, el ganadero, el torero y el juez, en el juicio final de la lidia contestarían que sí; ya frías las mentes, probablemente se encuentren mil razones para fustigarlo, pero: ¿Quién puede ostentarse como dueño de la realidad absoluta? Yo no me atrevo y sí celebro las cualidades evidentes en el comportamiento de Copo de Nieve.

Por su parte, Las Huertas mandó dos ejemplares complicados uno a la defensiva y otro probablemente que se lesionó durante la lidia, ambos le correspondieron a Leo Valadez quien incluso ejecutó el famoso quite de Oro de Pepe Ortiz, pero que más allá de voluntad, no consiguió lucimiento.

Rodrigo Barroso debutó como ganadero de Las Huertas en una nueva era y aunque seguramente no estará del todo contento, el segundo ejemplar de Macías pudiera con el primero del mismo Petirrojo, levantarle la moral, sabiendo que es una carrera a largo plazo y que en ocho años ha trabajado fuerte y en serio.

En presencia los de Las Huertas y los del rejoneador, intachables.

Se cierra un capítulo de La México, ya haremos una recapitulación de resultados.

