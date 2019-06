Con relación a mi anterior colaboración “Si todos pensarán como él”, en la que abordé la desbordada afición del licenciado Alberto Baillères González por el toreo; ofrecí datos someros sobre su carrera de criador de toros de lidia, y por escribir de memoria, no fui puntual en la secuencia del origen de sus diversas ganaderías en México.

Amablemente mi entrañable amigo me lo hace notar y lo comparto para que tome nota (como diría puntualmente Juncal, cordial personaje del script de televisión de Jaime de Armiñan, posteriormente convertido en novela, magistralmente interpretado por Francisco Rabal).

No pude recurrir a la llamada propiedad conmutativa según la cual, al momento de sumar o multiplicar, el orden de los factores no altera el resultado; pues en la cronología no es así y paso a explicarme.

Escribí:

En 1972 se convirtió en criador de toros de lidia al adquirir de don Luis Barroso Barona, la exitosa ganadería de San Miguel de Mimiahuapan, a la que luego añadiría la de Begoña; formó la de Santa Teresa y adquirió la de San Martín hace unos cuantos años.

Mi entrañable amigo me recuerda que ya pasan de 50 años de cuando don Alberto adquirió de Luis Martínez Vértiz la finca de Begoña, ubicada en Doctor Mora, Guanajuato; dónde había un hato de la ganadería del mismo nombre y que en los años cincuenta del siglo pasado, fuera propiedad de José Rivera Río quien vendió a Martínez Vértiz.

Posteriormente se formó la ganadería de Santa Teresa (tocaya por cierto de su señora esposa) y en 1972 compró la ganadería de San Miguel de Mimiahuapan de don Luis Barroso Barona; hace unos cuantos años, adquirió la ganadería de San Martín y hace casi cinco, obtuvo en España la de Zalduendo, procedencia Jandilla, propiedad del recientemente desaparecido físicamente, Fernando Domecq.

En la entrevista que le hizo Carlos Ruiz Villasuso –posterior a la gran tarde de Antonio Ferrera y los toros de Zalduendo del 1 de junio de 2019–, en la Feria de San Isidro en Madrid le responde: “Desde hace muchos años me tentaba la idea de llegar a ser ganadero en la cuna de la tauromaquia que es España. Sin embargo, desechaba esa idea dado lo complicado que supone manejar la crianza de ganado bravo con el Atlántico de por medio, y la ya muy complicada agenda que tengo”.

Con el apoyo de su hijo Juan Pablo –como claramente lo relata en la misma entrevista–, y de su mayoral, es que ese tiempo lo ha encontrado, y obtuvo una gran satisfacción, unida a las muchas que en su trayectoria de más de 50 años de ganadero ha logrado en México, y le dice a Carlos: “Si alguna profesión requiere para tener éxito, del trabajo y del sacrificio es la de ganadero y de torero. Recuerdo una frase que hizo famosa mi querido y recordado cronista de toros, don Pepe Alameda: “el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega”.

Si todos pensaran como él, que en ese mismo lapso naturalmente ha tenido también sinsabores.

Reitero, “el promover e invertir en el toreo por quién es uno de los más importantes hombres de negocios de nuestro país, es encomiable, y estoy seguro que sus muchas contribuciones a preservar lo que tanto lo ha ilusionado en su vida, nacen de sus años de niñez en los que ir a una corrida, le daba pila para llegar hasta el próximo domingo”.

Y termino con una frase de la entrevista que le concedió a Carlos: “Por todo esto me siento un privilegiado al participar intensamente en el toreo”.

Cuanto quisiéramos qué, con hechos tangibles en tiempos aciagos para la tauromaquia, ésa fuera la consigna de los que decimos amamos al arte efímero que es el toreo.

Entrañable amigo; habiendo hecho la aclaración cronológica me siento más tranquilo. Muchas gracias por el invaluable apunte y para aquellos que no han visto Juncal, en RTVE la encuentran para que la disfruten, es un gozo.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.