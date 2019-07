Tiempo de novilladas en la capital

Mientras que el pasado viernes 5 de julio de 2019, en Pamplona, el novillero queretano Diego San Román tuvo una gran actuación con el sello de la casa del arrojo y salió a hombros de los aficionados navarros, se rumora en los corrillos taurinos que las novilladas en La México iniciarán el próximo 21 de julio.

El 20 de julio, Arroyo oficialmente inicia su serial, en búsqueda del futuro taurino mexicano.

Y dada la reciente actuación triunfal de José Tomás en Granada, eché a caminar la memoria, para recordar que hace un cuarto de siglo el de Galapagar se presentó en La México como novillero, y recuerdo que en alguna entrevista al preguntarle por qué se presentó en México, él respondió: “Para no tener que poner dinero en España, en México no me cuesta”.

Treinta y dos novilleros se presentaron en la Temporada de 1994, en 27 festejos que transcurrieron del 29 de mayo al 23 de octubre.

Tal vez el novillero mexicano que más ilusiones provocó fue el después matador de toros José María Luévano, que en la gloria reposa; y desde luego Miguel la Hoz con el que alternó mano a mano entre toreros de Aguascalientes, el 9 de octubre con novillos de Xajay, y en la que salió a hombros “Chema” y con un trofeo en la espuerta; Miguel, quien tomó alternativa en San Luis Potosí posteriormente y ahora está en el retiro.

Entre otros nombres de memoria, recuerdo a Ricardo Montaño, Paco González, Rogelio Treviño, Marcial Herce, Carlos Rondero, Arturo Velázquez Talín, Eduardo Hernández “El Niño de San Juan”, Guillermo González “Chilolo”, Manuel Martínez Ibargüengoitia, Fernando Ochoa, Paco Urista “El Canario”, Carlos Ortega, Juan Pablo Llaguno, Uriel Moreno “El Zapata”, César Alfonso “El Calesa”, Eleazar Sanares “Rubito”, Diego Bricio, Iñaki Elías, Jorge Mora, Humberto Gabriel “El Niño de la Greca”, Ricardo Moreno, Bernardo Rentería y el torero a caballo, Lorenzo Cué.

José, quien marca la pauta del toreo desde hoy en día, se presentó con los novillos de Manolo Martínez (que apoyó al novillero en los principios de su carrera en México) el 3 de julio junto con Rogelio Treviño, que ahora vive en España retirado del toreo; y “El Zapata” que sigue como todos sabemos en la brega. Tomás con su estoico valor conmovió a la parroquia capitalina y obtuvo un trofeo.

La fotografía con el que escribe, se tomó en el patio de cuadrillas de La México, antes de partir plaza el día de su debut. Posteriormente, José Tomás regresó el 31 de julio con novillos de San Martín –propiedad por aquellos años de Chafic Handam y Marcelino Miaja– con Ricardo Montaño, y Manuel Martínez (el hijo de Manolo) tuvo una gran actuación, en medio de un aguacero torrencial que obligó a suspender el festejo al finalizar el tercer novillo. Salimos ateridos de la plaza pero con el corazón latiendo por una media novillada vibrante.

La última actuación de José Tomás fue el domingo siguiente, 7 de agosto, con el mismo cartel anterior y con novillos de San Martín. José tuvo como premio una vuelta al ruedo por fallar en la suerte suprema y Ricardo Montaño fue quien recibió un trofeo.

Por tener que cumplir con el servicio militar en España, hasta ahí dejó su etapa novilleril en La México, para regresar a tomar la alternativa al año siguiente después de cumplir con el deber cívico, y convertirse posteriormente en la sensación novilleril de España en 1995.

Un cuarto de siglo ha transcurrido desde aquellos años, que al escribirlo, me traen a la memoria recuerdos gratos de la temporada que enmarca el debut de uno de los toreros que han destacado en la época en el toreo mexicano y que, como otro colega y paisano suyo consagrado pocos años más tarde, Julián López “El Juli”, decidieron tomar a La México como su primer escalón para ascender a las grandes alturas del toreo.

Ojalá y eso sea nuestra Plaza Monumental, para quienes se presenten en nuestra capital en las próximas semanas, es justo y necesario.

