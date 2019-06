Grupo Bilderberg: ¿hermetismo necesario?

Desde el pasado jueves 30 de mayo, hasta el dos de junio, 130 líderes político-empresariales, financieros, etc., de 23 naciones del planeta, miembros del exclusivo y cerrado “Club Bilderberg”, cierran sus agendas a las actividades rutinarias y se adentran en una especie de “retiro humano” para repensar todos aquellos tópicos que afectan actualmente al género humano.

Es la élite global que se reúne en el lujoso resort The Fairmont Le Montreux Palace, en Suiza. Desde 1954, en su primera reunión en un hotel holandés homónimo (al que debe su nombre), hasta la actualidad, se celebran encuentros secretos en espacios a puertas cerradas y bajo juramento “Regla Chatham House” (de que lo que ahí se habla, se queda allí), solamente salen ideas “frescas” para la gestión del cambio mundial.

Creo que esta iniciativa, si bien es cierto, busca desde el poder político y económico de países ultra industrializados, la “promoción” del cambio de paradigmas en el planeta; no deja de ser menos cierto que los mismos se diseñan desde una perspectiva elitista, en tanto, son representantes del capitalismo global quienes en base a su percepción parcial de la realidad, discuten sobre diversos instrumentos financieros, médicos, económicos, políticos, bioéticos, etc., a replicar a escala universal. Lo cual indudablemente, crea espacios humanos de sometimiento al capital económico y a las reglas del libre mercado (contribuyendo en mayor o menor medida al control del hombre, desde centros mandatorios que buscan consensuar con aquellas organizaciones que trabajan en líneas de pensamientos similares, “recetas” para contribuir al mundo, aunque organizaciones como éstas cuentan con un número creciente de adversarios que les tildan de “querer” socavar la democracia global. En ese orden de ideas, James McConnachie, coautor del libro Guía Aproximada a las teorías de la conspiración (Rough Guide to Conspiracy Theories), ha manifestado en varias ocasiones que, la naturaleza secreta de organizaciones como el Bilderberg Group, “permite a los manifestantes proyectar sus propios temores”.

Por otra parte, pienso que el hilo genético inicial como trasfondo político de esta agrupación, en el sentido de crear una línea europea-estadounidense común, opuesta a Rusia y al comunismo, refleja una perspectiva economicista e ideológica-proteccionista en la gestión de los estados-naciones. Tal es así que, países como los nuestros han estado supeditados de una u otra forma a las directrices de las potencias occidentales (los ejemplos bastan y sobran: caso venezolano) que se ha convertido en un juego de ajedrez sociopolítico y en estudio de caso relativo a la confrontación y reinvención de nuestras sociedades, de acuerdo a formas particularizadas de observar lo acontecido (Estados Unidos y la Unión Europea vs. Rusia y los bloques socialistas moderados).

En conclusión, las intenciones del Grupo Bilderberg, serían más sanas y digeribles por terceros países, si se abriese el abanico de representación a participantes de países dependientes, pues habría “oportunidades” para la argumentación y contraargumentación; en pos de la dialéctica del desarrollo humano (desde las ópticas de las sociedades desarrolladas-ultra consumistas, en contraposición y búsqueda del consenso con naciones subdesarrolladas-infra consumistas del planeta tierra).

P.D. Este año, en su 67º edición, el grupo lleva para la agenda de discusión temas como: el sostenimiento de un orden estratégico estable; lo nuevo para Europa; cambio climático y sostenibilidad; situación de Rusia y China; futuro del capitalismo; El Brexit; dilemas éticos de la inteligencia artificial; el uso de las redes sociales como armas; la importancia del espacio y, amenazas cibernéticas.

