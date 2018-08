La Feria del Libro de la Salud 2018

Los días 16, 17 y 18 de agosto se llevó a cabo en el Palacio de la Escuela de Medicina la 3ª Feria del Libro de la Salud que tiene, cuando menos, dos objetivos, uno es, por supuesto, acercar a la comunidad que trabaja en el área de la salud y la industria editorial; pero, en ese marco, además se hace una recepción a los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Medicina, no sólo a los que van a estudiar Medicina, sino también a los que estudiarán las otras licenciaturas que se desarrollan en la Facultad, la de Investigación Biomédica Básica, la de Fisioterapia, la de Ciencias Forenses y la de Neurociencias.

Fue un encuentro sumamente interesante. La feria contó con un comité especial para las actividades de bienvenida a los alumnos, esto resalta que la recepción de los nuevos alumnos es un objetivo principal. Los alumnos fueron cálidamente recibidos por el director de la Facultad y su grupo, se les obsequió, seguramente para resaltar el inicio de su sentido de pertenencia, una sudadera exclusiva, muy bonita y que resalta los colores universitarios, con los logos de la UNAM, de la Facultad y de la carrera en la que ahora se inician. Entre las actividades, específicamente pensadas y desarrolladas para los alumnos de nuevo ingreso, estuvieron las Conferencias Magistrales de Bienvenida, todas desarrolladas por profesionales destacados que se han distinguido por su ejercicio profesional, su participación en la docencia y su actividad en la investigación, varios de ellos, además, han ocupado puestos de responsabilidad en las mismas actividades; es decir, todos ellos son role models en los que los alumnos pueden ir fijándose. Los conferencistas fueron el Dr. José Narro Robles, el Dr. Frank Hoeflich, el Dr. Roberto Tapia Conyer, la Dra. María Elena Medina Mora y el Dr. Rubén Argüero Sánchez, como ven, todos ellos muy destacados. Los temas que desarrollaron abarcaron diversos tópicos del ejercicio profesional, su complejidad y las responsabilidades para ejercerlo. Desde luego, seguramente resultará una experiencia no sólo profesional sino, probablemente, de vida, escuchar a personajes de tal valía, dirigirse a ellos en conferencias especialmente preparadas y dedicadas para ellos, con el fin de mostrarles algunos aspectos del mundo al que se iniciarán. Ya lo he dicho en alguna ocasión anterior, pero todo esto significa un cambio notable frente a lo que sucedía anteriormente y que, paulatinamente, ha empezado a cambiar. Conocer a las autoridades de tu escuela, sentir que se te hace una bienvenida, permitir, y de un solo golpe, que empieces a sentirte un miembro de la institución. Frente a lo que sucedía antes, no sabías muy bien ni dónde estaban los salones, qué materias llevarías, no los conocías a los directivos de la escuela y, cuando finalmente te ibas enterando, casi ni los podías saludar, en los pasillos rara vez te respondían la cortesía y tus compañeros de años superiores, cuando menos, te rapaban el pelo. En fin, un cambio que cada vez se consolida más y, seguramente, irá brindando cada vez más posibilidades de éxito.

Sucedieron muchas otras actividades durante la feria, desde conferencias que incluían temas diversos, incluidas algunas dirigidas específicamente para los alumnos de las diferentes licenciaturas e, incluso, algunas con temas fundamentalmente culturales, no faltando las dirigidas a la participación de la era digital en el aprendizaje y ejercicio de la profesión. Se presentaron libros muy importantes y, por supuesto, hubo una exposición de libros y otros recursos, simuladores, equipo médico y demás. También, debe ser muy satisfactorio pasearte y observar todo este mundo que se abre cuando empiezas a estudiar, lo que quizá se incremente si detectas que todo esto está realizado para ti.

Mientras todo esto sucede en la Facultad y estamos seguros que en muchas otras, o todas, escuelas y facultades de la UNAM y, seguramente, en otras escuelas de otras universidades públicas y privadas, vemos, realmente con espanto, que en otros lugares se desarrollan novatadas, realmente cruentas, quizá espantosas, que llevan a los alumnos no sólo a la humillación y vejación sino a sufrir daños físicos, nos hemos enterado recientemente que algunos alumnos han sufrido consecuencias físicas graves que han obligado a su internamiento o que, incluso, han ocasionado el fallecimiento de dos de ellos, uno en Chiapas y otro en Durango. Todo esto sucede si no con la participación sí con el conocimiento de las autoridades de los planteles que sabían que todo esto sucedía; probablemente, también estaban al tanto de las brutalidades que llevaban a cabo los superiores de estos directores. Después de un gran escándalo periodístico alrededor de estos hechos, la fuerza de la noticia se debilita y lo ocurrido va pasando al olvido, con el riesgo de que no suceda un cambio y que todo esto se repita. Mucho me sorprendió ver en los noticieros cómo los alumnos que llevan a cabo todas estas atrocidades, en ocasiones también las autoridades educativas de las escuelas, defienden el que se realicen, toda vez que los aspirantes o nuevos alumnos deben demostrar sus capacidades físicas, muchas ligadas al trabajo agrícola, ideológicas, otras ligadas a la extrema izquierda, antes de ser aceptados, aunque ya lo hayan probado a través de los canales oficiales. Una tragedia que sucede, cuando menos en las Normales Rurales, porque al egresar los nuevos maestros tendrán trabajo, independientemente de sus capacidades profesionales, las que parecen muy difíciles de alcanzar, pues las labores educativas son paupérrimas; por ello, los aspirantes aceptan el sacrificio porque si logran entrar, fácilmente egresarán y con un trabajo asegurado.

Viendo las aseveraciones de nuestro presidente electo y de la que fue líder del Sindicato de Maestros, y que probablemente volverá a serlo, acerca de que la Reforma Educativa será derogada, nos sorprende porque, si bien la que se había iniciado pudiera tener múltiples fallas, era un camino, hablando ya en pasado, en la búsqueda de calidad en la formación de los niños mexicanos. No sabemos qué tanto será echada para atrás, se habla de la participación de los maestros, pero si son los grupos tradicionales, lo que buscarán será recuperar los privilegios laborales que tenían y conservar su fuerza sindical (la de las dos organizaciones). La educación básica se llama así no sólo porque es la primera que tiene que suceder sino porque resulta fundamental para avanzar a las fases siguientes y, sobre todo, acceder a los nuevos conocimientos; si no se cuenta con las herramientas básicas o fundamentales, la formación posterior resulta inútil o muy difícil de aprovechar.

Quedamos en espera de los nuevos planes educativos, hasta ahora sabemos que los planes establecidos van para atrás, no sabemos qué tan para atrás, se aduce que se va a preguntar a los maestros, pero antes sería conveniente preguntarle algo a los alumnos, a sus padres y a algunos expertos no comprometidos en ninguna forma ni con las autoridades educativas ni con las organizaciones sindicales.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.