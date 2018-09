Superviviente, sobrevida, resiliencia 

Un amigo mío, gran lector y buen escritor, afirma que, en sentido estricto, no existen los sinónimos, que existen palabras que tienen significados más o menos parecidos pero que siempre existe una que describe precisamente lo que queremos decir o comunicar por escrito. Tal vez sea el caso de estas tres palabras. Resiliencia es un anglicismo, ahora plenamente aceptado en español, que se utilizó inicialmente en el ámbito de la psicología para describir a los individuos que eran capaces de volver a su estado previo después de crisis emocionales, los individuos resilientes lo consiguen; la palabra ha ido ampliando los conceptos que describe y ahora, además, se utiliza para describir la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, es decir, se ha ido ampliando y ya no describe situaciones sólo emocionales si no que éstas pueden ser de otra índole y ya no habla sólo del ser humano, pueden ser otras especies; pero, aún más, se utiliza también para describir la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Por otra parte, se dice que alguien es superviviente cuando conserva la vida después de un suceso en el que otros la han perdido, que sobrevive, pero sobrevida tiene una connotación más amplia, incluye el hecho de conservar la vida después que otros la han perdido y, más aún, puede incluir a quien subsiste siendo pobre o muy pobre, también puede incluir a fenómenos no propiamente vivos como la cultura, las tradiciones. En fin, parecen sinónimos, pero cada una tiene una acepción particular que puede enfatizar algún aspecto puntual.

Porfirio Muñoz Ledo es un político mexicano que inició su carrera hace ya muchos años. Es un abogado egresado de la UNAM con estudios de posgrado en París. Inició su carrera como profesor en la Facultad de Derecho y como periodista, en la propia Facultad, fundó la revista Medio Siglo, que tuvo gran prestigio y en la que consiguió colaboraciones de grandes personajes de la época como Víctor Flores Olea, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Sergio Pitol y Salvador Elizondo. Estas dos actividades iniciales no las ha abandonado nunca, pero pronto ingresó a la política, siendo subsecretario en la Secretaría de Educación Pública, secretario general del IMSS e ingresó como miembro del Partido Revolucionario Institucional en 1954, dentro de este partido llega al clímax cuando ocupa primero la subsecretaría de la presidencia, cargo entonces de gran relevancia, después ocupó la Secretaría del Trabajo y llegó a ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entonces era muy claro que para ocupar este cargo había que contar con toda la confianza y la simpatía del presidente la República, es decir, fue un miembro distinguido del más poderoso PRI en las épocas de mayor poder del partido tricolor, se llegó a mencionar como precandidato a la presidencia, pero José López Portillo resultó electo, por cierto, sin contrincante.

Con el presidente López Portillo fue, entre otras cosas, secretario de Educación Pública, en este sexenio fue además embajador ante la ONU, donde, por cierto, llegó a presidir el Consejo de Seguridad cuando México ocupó un sitio en esta organización de la propia ONU.

Fue también embajador o representante en la UNESCO; se llegó a mencionar como precandidato al final del periodo presidencial pero no resultó y, por estas razones o algunas otras, salió del PRI y formó con Cuauhtémoc Cárdenas y otros personajes el Partido de la Revolución Democrática. Las malas lenguas dicen que su fotografía fue retirada del salón de presidentes del partido (en el PRI). Estuvo largo tiempo en este partido del que llegó a ser también presidente. En 1997 intentó ser candidato a la Jefatura de Gobierno del D.F., pero no lo consiguió y Cárdenas fue nombrado candidato y triunfó.

En 1991 contendió para la gubernatura de Guanajuato, entre otros con Vicente Fox, pero las elecciones fueron declaradas nulas, se nombró un gobernador interino y en las elecciones siguientes resultó electo quien posteriormente fue presidente de la República.

En el año 2000 intentó que su partido, el PRD, lo hiciera candidato a la presidencia pero no lo consiguió y resucitó al PARM, un partido satélite del PRI, donde logró ser candidato, al avanzar la campaña declinó por quien resultó triunfador. Cuando Fox triunfó, Muñoz Ledo fue nombrado presidente de una comisión que se llamó de la Reforma del Estado, cuyo trabajo no llegó a buen puerto; en ese periodo presidencial fue nombrado, también, embajador ante la Unión Europea.

En el gobierno de Mancera, en el entonces Distrito Federal, se le nombró coordinador de los trabajos para la realización de la Nueva Constitución. Entre todo esto, ha sido legislador por el PRI, por el PRD y por el Partido del Trabajo, en más de una ocasión fue coordinador de la fracción parlamentaria y presidente de comisiones muy importantes. Ahora, por la vía plurinominal, es elegido diputado federal por MORENA, a este partido, por la mayoría que alcanzó, le corresponde la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, por tanto, cuando éste se reúne, la presidencia del Congreso, y Porfirio Muñoz Ledo fue nombrado para ser el presidente. En lo poco que hemos visto, ha actuado con gran eficiencia y profesionalidad, conduciendo las sesiones con éxito, conteniendo y conduciendo a diputados de todos los partidos.

Hay que decir que, en el ínterin de tantos cargos públicos, continuó ejerciendo su labor de periodista y comunicador, en ocasiones con gran éxito, su programa de libros y lecturas en el canal mexiquense era muy bueno, no sé si exitoso.

Finalmente, tiene una carrera política de más de sesenta años de duración que, con altas y bajas, es difícil decir si más de unas que de las otras, está en este momento con el más alto cargo del Poder Legislativo. No sabemos si llegará a lo más alto del Poder Ejecutivo, el tiempo es un enemigo implacable. Pero, en todo caso, Muñoz Ledo es un superviviente de la política mexicana, con una sobrevida muy larga, durante la cual ha demostrado una resiliencia a toda prueba.

