Y la Cannabis, ¿para cuándo?

Si algo ha definido el camino de nuestro país hacia la legalización de la Cannabis es lo tentativo de las decisiones, lo ineficiente del proceso y lo incierto de los tiempos y las formas. A dos años de la primera reforma que habilitó el uso terapéutico, seguimos donde nos quedamos, después de “ires” y “venires” y dimes y diretes.

Luego de esa ebullición inicial que el tema de la legalización del consumo de marihuana provocó en el país, de cara a la formación de un nuevo y poderoso mercado –tanto en su rama farmacéutica como lúdica–, el tema ha entrado en una pausa que no es compatible con el nivel de expectativas generadas. No olvidemos que, para muchos pensadores de la realidad mexicana, la liberalización de la siembra y consumo representa el principio de una estrategia diferente para restar poder al narco, y una de las mejores alternativas para reorientar las actividades de numerosos campesinos y tierras de vocación agrícola en vastas regiones del país.

La pretensión anunciada explícitamente por el gobierno federal de apoyar esta iniciativa, se documentó en un proyecto de ley que fue rápidamente concluida y presentada al Congreso, con un dinamismo que parecía anunciar conclusiones en tiempos abreviados. Sin embargo, la denominada “Ley General para la Regulación y Control de Cannabis”, corazón de la reforma, ha quedado acéfala en el congreso, de la misma manera que otras 8 iniciativas sobre el mismo asunto que le precedieron. Como reza el adagio, el proyecto se fue a la tercera cámara, que es la de “congelación”.

Hasta este momento, en nuestro país, como normativa vigente, no tenemos otra cosa que la jurisprudencia formada por múltiples precedentes que permiten la producción de plantas para consumo recreativo personal, siguiendo el formato del famoso primer amparo concedido para esos fines. Los permisos inicialmente otorgados por Cofepris para la importación de productos farmacéuticos elaborados con CBD (cannabidiol, un compuesto orgánico que se encuentra en la planta de la Cannabis) fueron revocados, ante la evidencia de su trámite precipitado y desaseado. De la misma manera, los lineamientos emitidos por la dependencia fueron cancelados, argumentando que excedían lo dispuesto por la propia reforma. En la parte penal todo sigue básicamente igual, salvo los ajustes en las cantidades permitidas, como portador, a cada consumidor.

Ahora, la Corte ha presionado al Ejecutivo para emitir en un plazo de 180 días la necesaria regulación para el consumo terapéutico de la Cannabis, lo que seguramente acontecerá dentro del plazo, sin embargo, la solución no hace sino enfatizar la falta de impulso para realizar los cambios, hasta el punto en el que hay que forzar a las instituciones para caminar hacia un destino al que, se supone, nos urgía correr.

A la luz de la vorágine legislativa que hemos presenciado al inicio de este periodo, respondiendo a los muchos requerimientos del propio Ejecutivo, entre otras, con la trascendental ley para crear y regular la guardia nacional, o la reforma a la ley de extinción de dominio, podría entenderse que algunos proyectos pasen a planos secundarios. Sin embargo, si se pretende asumir que la liberación de la marihuana es una prioridad de política pública, tendrán que alinearse muchas decisiones, en forma expedita, si queremos ver resultados en el mediano plazo.

La creación del llamado Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, como órgano descentralizado, no es sólo una cuestión que dependa de la emisión de decretos. Más allá de los soportes jurídicos, deberá seguirse un proceso muy claro y estructurado para dotarlo de recursos financieros, humanos y técnicos, ajustados a su relevante misión. Entre los temas a resolver deberá decidirse qué vinculación tendría este organismo con Cofepris, que es hasta este momento el ente gubernamental competente para autorizar la producción, importación y venta de productos de riesgo para la salud.

Lo que me parece resulta urgente, es no detener la transformación sin que existan motivos a la vista. Las experiencias cercanas en Canadá, algunos estados de Estados Unidos y la relativa legalización en Colombia, muestran ya resultados alentadores y experiencias aprovechables. Por muchos motivos, México tiene condiciones ventajosas para incubar y desarrollar industrias vanguardistas en producción de plantas y productos para uso terapéutico y lúdico de Cannabis, teniendo al mercado más grande del mundo en la puerta de al lado. Con los números que ya se reportan de los estados que han liberalizado estos productos, no debe quedar duda de los grandes beneficios que podemos obtener si actuamos en consecuencia.

En la preparación de la nueva industria hay muchos desafíos por vencer. A la legalización debe seguir una regulación estructurada de expendios y depósitos, y una infraestructura suficiente para acometer problemas de consumo desde la perspectiva de la salud pública. Pero hay que comprender que, para un cambio histórico de esta dimensión, no es sólo el gobierno el que debe reaccionar. El sector privado, ávido de nuevos negocios –y especialmente de nuevos mercados–, debe preparar y desarrollar propuestas específicas para responder a la demanda. De nosotros depende que el nacimiento de esta nueva industria sea “zona libre de humo”.

