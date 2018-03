¿Te valoras lo suficiente?

Hoy en día es difícil encontrar a personas con una autoestima plenamente saludable, y es lamentable que las malas experiencias terminen afectando la valoración que los seres humanos tenemos de nosotros mismos.

A veces, las importantes experiencias tempranas pueden dañar la autoestima de una persona, mientras que para algunos otros, un evento traumático, como una mala relación, puede alterar la forma en que una persona se ve a sí misma más adelante en la vida.

Sin embargo, un sentido de baja autoestima finalmente lleva a una persona a no poder valorarse a sí misma. Esto conduce a amistades y relaciones tóxicas que sólo acaban con el resto de la autoestima, dejando a la persona en un terrible estado de ánimo, pero sin saber qué es lo que va mal. Frecuentemente sienten que pueden dar algo importante a todos, menos a sí mismos.

Si descubre que usted tiene algunos de estos comportamientos con frecuencia, aproveche la oportunidad de que ha hecho consciente esta situación y evalúe nuevamente cómo se considera a sí mismo y trabaje en mejorar su autoestima:

1. Pones excusas por mala conducta

Es fácil saber qué es un mal comportamiento, pero se tiende a inventar excusas para que la persona justifique por qué hizo lo que hizo. Por ejemplo, si tu pareja te insulta abiertamente frente a un grupo de personas, puedes pensar que lo hicieron porque tuvieron un mal día y no era en serio. Una persona se comporta mal contigo porque no te valora a ti o a tus emociones, y cuando dejas que continúe con el maltrato, sólo muestra que no te valoras a ti mismo. De alguna manera, con esto les da autorización para seguir tratándote mal.

2. Hay una discrepancia entre tú y tus compañeros

Es posible que te hayan dicho que la persona con la que estás no se encuentra en la misma liga que tú, o que no te deje salir con alguien que pueda encajar mejor. La gente podría incluso decirte que mereces algo mejor. Cuando muchas otras personas son capaces de ver que hay un desajuste, es que hay algo de verdad en él. Puedes salir con alguien que es francamente una persona terrible porque crees que merece una oportunidad, pero hay una diferencia entre salir con alguien genuino que se merece una oportunidad y salir con una persona que no te valora.

A veces, incluso, podemos salir con personas que no están “en la misma liga” porque pensamos que nos pueden poner en un pedestal y esto puede hacernos sentir mejor con nosotros mismos, pero esto sólo terminará afectando negativamente a la relación y a ambas partes a largo plazo. Tu pareja puede volverse pegajosa, celosa y necesitada en un esfuerzo por mantenerte, y esto sólo conduce a una relación enfermiza.

3. No te sientes libre de expresar tus ideas

Algo te frena y no te permite expresar tus ideas como lo deseas. Hay una voz que te dice que tus ideas no son lo suficientemente buenas y que las ideas de otras personas son de alguna manera de mayor valor. Debes aprender que tus ideas son igualmente valiosas y que a la gente le gustaría escuchar lo que tienes que decir.

4. Sacrificas demasiado

En toda relación, hay un dar y un tomar. Algunos días, tenemos que dar más de lo que recibimos, pero si siempre estás dando y nunca obtienes nada a cambio, te estás sacrificando sin un buen resultado. En una amistad, siempre puedes ser tú quien hace los planes o hace el esfuerzo de escribir, pero la persona puede que nunca esté disponible para ti cuando lo necesites. En una relación, puedes estar constantemente haciendo un esfuerzo para satisfacer las necesidades de tu pareja, pero nunca se preocupa por tus necesidades. Puede que sientas que al final verán tu sacrificio y llegarán a amarte por ello, pero la mayoría de la gente perdió la confianza y el respeto por ti cuando sientes que estás haciendo demasiado por ellos.

5. La gente te dice que eres un dejado

Ya sea en broma o en serio, la gente podría haberte dicho que eres un dejado, o que no tienes carácter, o te dirán que eres “demasiado bueno”. La mayoría de las personas que caen en esta categoría son simplemente buenas personas que no saben cómo ser asertivas, o que han sido tratadas lo suficientemente mal en el pasado como para creer que sus necesidades no deberían importar. Es importante saber que puedes ser una buena persona mientras sigue siendo asertivo.[1] Si sientes que no eres capaz de controlar este comportamiento, o que no puedes parecer asertivo a pesar de lo que intentas, la terapia y el asesoramiento psicológico pueden ayudarte a resolver tus problemas emocionales y entrenarte para que te vuelvas más asertivo y seguro de ti mismo.

6. Puedes sobornar a la gente para que pase el rato contigo

Sabes que eres una persona maravillosa, pero también puede que necesites “sobornar” a personas con entradas o cenas para que ellos pasen el rato contigo. Cuando te sientes solo porque no estás siendo tratado apropiadamente, quieres hacer un esfuerzo extra para no sentirte tan mal, pero esto tiende a ser contraproducente la mayor parte del tiempo. Aunque puedes tener un buen corazón, a muchas otras personas les gusta aprovechar los beneficios, pero nunca quieren ser tus amigos y apoyarte cuando lo necesites. Desaparecen convenientemente cuando quieres hablar de ti, o cuando sacas a relucir algo sobre ti mismo.

Es importante que entendamos cómo la Calidad de Vida no podrá ocurrir para nosotros si tenemos un pobre concepto de nosotros mismos y de nuestros logros. La baja autoestima puede hacer tu vida miserable, pero con el tipo de ayuda adecuada podemos encontrar la manera de reconstruirla. Hablar con un terapeuta, un consejero de salud mental o incluso con un ser querido, como una madre o una tía, puede ayudar a reencontrarnos y asegurarnos… Vivir con Sentido.

[1] Asertivo: la asertividad es una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. Como tal, la asertividad es una cualidad o comportamiento que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas, respetando a los demás.

