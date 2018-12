El modelo de comunicación del nuevo gobierno y sus retos

Qué reto tan grande tiene nuestro nuevo gobierno por delante. Ocupándome del enfoque que me apasiona y corresponde, que es el de reputación y comunicación estratégica, me declaro casi un admirador de la serie de desafíos que va acumulando el nuevo gobierno a horas de haber asumido el poder.

Me parece que la fórmula de comunicación y relacionamiento del nuevo gobierno, que una gran parte de la sociedad mexicana no está logrando entender, se basa en que no está diseñada para ellos. Sin embargo, está enfocada en los 30 millones de personas que creen y votaron en las pasadas elecciones del mes de julio.

Una de las decisiones que ha emprendido el nuevo gobierno, basada en la práctica de la austeridad republicana propuesta, será la de reducir los equipos de comunicación federales y concentrar ese esfuerzo en Presidencia. Esto sin duda me parece que pone de forma tangible el compromiso del nuevo gobierno por ahorrar dinero, pero también deberá llevar a nuevos horizontes la creatividad y la adopción tecnológica de los que permanezcan como representantes de esa área en cada dependencia federal y también, la de quien encabezará Comunicación Social de la Presidencia (Jesús Ramírez). Con menos recursos tocará hacer lo mismo, por lo menos.

Los que trabajamos profesionalmente en el sector de la comunicación y las relaciones públicas, sabemos el tipo de reto que conlleva atender a varios clientes de gran nivel (por jerarquía, especialidad y volumen de demanda) a la vez. Para ponerlo en perspectiva, un equipo de trabajo de alto desempeño puede atender hasta ocho clientes de alto nivel de exigencia y yo diría que por cada tres de estos, equivaldría una dependencia federal, de ese tamaño será el reto. Y sume usted las necesidades directas de Presidencia de la República.

Con base en mi experiencia, estoy seguro que colegas de mi profesión, no me dejarán mentir al decir que, las grandes ligas de la comunicación están justo en Gobiernos Federales (o al máximo nivel gubernamental local), el tipo de retos, las problemáticas en las que se colabora, los temas que se manejan y los stakeholders que se atienden son simplemente el benchmark más alto que puede haber para un profesional.

Me parece que a este reto se sumará el de un stakeholder fundamental, que son los 59 millones de personas registradas en el padrón electoral que, o no votaron o votaron en contra, pero que casi podría asegurar quieren lo mismo que todos los mexicanos (espero): que con este gobierno y los que sigan, poniendo lo que nos corresponde, nos vaya bien. En términos de comunicación me parece que el reto estará no sólo en informar, sino en sumar el mayor número de ciudadanos a este movimiento de cambio, ¿cómo?, basados en una adecuada política de difusión de acciones y resultados que mejoren su vida.

En el mundo de la economía de la reputación, las percepciones y brindar un minuto de atención, lo es todo. Ojalá se ganen toda la atención posible.

