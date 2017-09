Formalicemos a México

Las principales herramientas que se utilizan para poder hacer transacciones en la economía formal son los cheques, las transferencias en sus diferentes modalidades, las tarjetas de crédito, las de débito y el dinero en efectivo. En todos los casos siempre hay una evidencia de la operación realizada y de alguna manera queda documentada. En la economía informal e ilegal la principal herramienta que se utiliza es el dinero en efectivo y obviamente lo que se busca es que no quede rastro de la operación que se efectuó.

Está ya muy claro que la corrupción y la informalidad son de los principales males que afectan al país, si es así, ¿que tal si les quitamos su principal herramienta de trabajo?

Propongo que, en un plazo no mayor de 6 meses a partir de su anuncio, el Banco de México deje de recibir los billetes de 100 pesos en adelante. Tataré de exponer que pasaría.

En cuanto a la mercancía que se vende sin factura, solamente podrá venderse en efectivo lo que implique cantidades pequeñas y obviamente se beneficiarían las tiendas formales que acepten las tarjetas de crédito y débito. Es muy probable que mucha gente salga a gastarse el dinero en efectivo que tiene guardado y surja una burbuja inflacionaria al provocarse una demanda artificial, pero en poco tiempo los precios regresarían a sus niveles anteriores ya que los costos no estarían siendo afectados.

Por lo que toca a los trabajadores que reciben los ingresos menores, precisamente por el tema de la inseguridad, ya la mayoría de las empresas les deposita en la tarjeta de débito, y para sus gastos diarios (como el transporte), podrán retirar de los cajeros automáticos los billetes de 50 pesos y menores.

Es fácil suponer quiénes se opondrían, profesionistas y rentistas acostumbrados a no dar recibo, narcos, políticos corruptos o partidos políticos, y estoy seguro estimado lector que usted me puede ayudar a alargar la lista, seguramente buscarán darle la vuelta y encontrar otras formas, pero será tan incómodo y complicado como, por ejemplo, operar con sacos de billetes de 50 pesos o centenarios que me parece que considerarán más cómodo a la larga manejarse dentro de la legalidad; puede ser que algunas personas puedan manejar dólares en ciertos temas, pero en el contexto del país no creo que sea muy relevante.

En el tema de seguridad, a los extorsionadores, secuestradores y rateros, habría que preguntarles, ¿dónde te depósito?

Hay ejemplos de países que ya han incursionado en este tema, como la India, no estoy inventando el hilo negro. Al final la medida ha sido exitosa, tuvieron errores en la implementación de los cuales podemos aprender.

En general creo que esta medida induciría a un cambio cultural, entendiendo la cultura como la manera en que se comporta la población creo que habrá muchas voces en contra y muchas más a favor.

Hago una invitación para que a que a través de este medio que amablemente nos facilita El Semanario, debatamos los pros y contras de esta propuesta, estoy seguro que la mayoría de la gente ya está harta de la realidad cotidiana, si la queremos cambiar, aquí tenemos un medio para empezar a lograr este cambio que ¡ya URGE!

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.