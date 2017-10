La respuesta está en nuestro mercado interno

Es muy difícil pronosticar cuál será el resultado final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN). La asimetría de poder es evidente y me temo que desgraciadamente no nos va a ir muy bien al final del camino. A Estados Unidos no le conviene romper el tratado porque en muchos casos hay productos que impactarían por el alza de costos a sus consumidores, pero tiene las suficientes armas como el gas y la gasolina que nos venden para negociar a su favor.

El tema es muy delicado, ya que por nuestra posición geográfica es natural que tengamos mucha interacción con el país más poderoso del mundo, lo cual nos hace muy endebles a los cambios de visión cuando hay cambios de gobierno tal como nos está sucediendo con la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump.

Nuestra mayor fortaleza como país es nuestro mercado interno y me parece que le podemos sacar mucho más jugo; muchas veces lo hemos abierto a cambio de muy poco.

Entiendo perfectamente que vivimos en un mundo globalizado, pero no podemos dejar de ver que Estados Unidos nos está negociando la entrada a su mercado interno igual que con China o India. Nuestro acceso a sus mercados es mínimo y no es un tema de productividad sino de estrategias.

Yo creo que ante los riesgos a los que estamos expuestos ya deberíamos como país tener implementadas acciones muy claras de cómo retener y seguir generando las inversiones, y por supuesto seguir generando mejores empleos formales.

Tenemos industrias muy importantes y con mucho potencial que podemos declararlas estratégicas e implementar acciones específicas que las impulsen aprovechando nuestro mercado interno, entre ellas podemos mencionar la automotriz, acero, cemento, textil, vestido, zapato y manufacturas eléctricas.

Ante el gran riesgo de terminar en condiciones desfavorables en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, nuestra defensa está en nuestro mercado interno, no cerrándolo, sino negociando con más fuerza el acceso de otros países a algo que es nuestra mayor fortaleza.

