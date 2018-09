Un México motivado y emocionado

Si tratamos de analizar por qué hay países más exitosos que otros, o al comparar negocios similares, veremos que unos han logrado ser mucho mejores que otros e inclusive cuando tratamos de entender la razón de que haya personas que teniendo oportunidades similares logran destacar y tener una vida más fructífera que la mayoría de las personas, lo lógico es que queramos entender cuáles son las razones de tener éxito o fracasar.

Yo creo que la diferencia a largo plazo no es la educación ni la tecnología adquirida, ni un buen estado de derecho, sino que estos son más bien consecuencia de la motivación y las emociones involucradas.

Una persona motivada, con emoción y pasión por lograr el éxito en cualquier cosa, es mucho más seguro que lo alcance a alguien que simplemente transita por la vida de manera automática. Esto mismo sucede con las empresas, hay unas que han crecido a través de diferentes marcas que comunican emociones y en las cuales sus colaboradores se sienten orgullosos y emocionados de crecer y tener éxito; otras solamente buscan generar una utilidad y, sus empleados, una remuneración justa.

A la larga es obvio quién será más grande y exitoso.

Acepto que, tanto en lo personal como en las empresas, hay factores coyunturales que pueden hacer la diferencia, a saber: el mercado, el capital requerido, la competencia, una buena idea, una concesión y, por supuesto, tener buena o mala suerte.

Sin embargo, creo que con el paso de los años la emoción y la motivación son determinantes.

Si hablamos de países, me parece que el planteamiento es el mismo, hace casi dos meses tuvimos un cambio radical y, tanto AMLO como el grupo que entrará a gobernar, tienen una visión distinta de cuál debe de ser la realidad del país; hay esperanza de mucha gente de que ahora sí les irá mejor, mientras que otros tienen miedos fundados en riesgos importantes.

Para mí la clave al futuro es que los mexicanos estemos motivados y emocionados por lograr el éxito. Cómo lograrlo es un gran reto, así que no es suficiente sólo decirlo, hay que sustentarlo, por ejemplo, en Estados Unidos la gente está motivada y emocionada con el sueño americano y tienen ejemplos muy claros de personas que lo han logrado. En Corea del Sur la gente está sumamente motivada a estudiar y se emocionan cuando sus hijos y nietos adquieren una educación de gran calidad.

Entonces, la pregunta clave sería: en México, ¿qué nos motiva o qué nos emociona? ¿Que ya no nos roben? ¿Que ya no haya asesinatos? ¿Que ya no haya tanta pobreza?

Es necesario ir más lejos. Los valores y los motivos deben ser más profundos, todos los mexicanos, pero particularmente los jóvenes, debemos aspirar a ser reconocidos por logros positivos, transmitir la emoción de ser exitoso, y para ello necesitamos tener muy buenos incentivos que nos dirijan hacia adelante.

Sin embargo, me temo que los incentivos de hoy no son los correctos: dinero rápido, ser un narco poderoso, un político muy rico, etcétera.

¿Será posible que en México nuestras motivaciones lleguen a ser positivas y que el premio sea la emoción del verdadero triunfo, que es la emoción de voltear hacia atrás y ver que somos gente de bien y que valió la pena el esfuerzo?

La coyuntura que estamos viviendo se presta mucho a cambiar el discurso que no queremos por el que sí buscamos en realidad, con motivación y emoción por lograrlo.

