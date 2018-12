Hay que prepararnos para lo impredecible

Prácticamente ya se acabó el año, y en lo personal se me fue muy rápido. Si me hubieran platicado hace 11 meses todo lo que iba a pasar en el 2018, de plano lo hubiera dudado mucho, es más, si cuando empezó este siglo alguien me hubiera pronosticado todo lo que ha pasado en estos últimos 18 años no sólo en México, sino en todo el mundo, le habría contestado que era un buen futurista, pero de fantasías, no sé de nadie que haya logrado predecir todo lo que pasó.

Las experiencias recientes nos demuestran lo impredecible del futuro próximo, yo diría que estamos en terreno de lo que todo puede pasar.

Los escenarios que estamos enfrentando suelen ser inimaginables, el tipo de cambio contra el dólar puede variar de 19 a 30 pesos y será totalmente circunstancial, el asunto de los aeropuertos se ve muy complicado, el balance de poderes en el país también se ve bastante retador, hoy los expertos predicen una inflación de alrededor de 4.2% para el 2019, pero vendrán decisiones de sumo importantes como, por ejemplo, el aumento de salarios que puede modificarse de manera significativa y el impacto que venga sobre las tasas de interés necesariamente nos afectará.

Entonces, si el futuro a corto plazo cada vez es más impredecible, se vuelve un reto enorme para cualquiera que maneje una empresa, hacer un presupuesto confiable, el gran riesgo al elaborar un presupuesto es que si nos equivocamos al proyectar el ingreso, no podremos cubrir el gasto presupuestado, sobre todo si nos comprometemos a adquirir bienes de capital como puede ser maquinaria o inmuebles, no recibir el flujo esperado y caer en incumplimiento con todas las consecuencias que esto implica.

Si decidimos ser conservadores y hacer un plan de crecimiento pesimista, lo que estaremos haciendo será arriesgarnos a perder porcentaje de mercado y permitir que nuestros competidores se fortalezcan y nos desplacen.

Si esta incertidumbre fuera nada más por un año, la verdad es que no pasaría nada si durante 12 meses pecáramos de prudentes, pero si aceptamos que la incertidumbre y el cambio serán la constante, debemos cambiar radicalmente nuestra manera de pensar.

En lo personal, creo que lo más inteligente será modificar profundamente nuestro pensamiento para lograr que nuestros negocios estén estructurados de manera muy flexible, poder cambiar y actuar rápidamente ante los cambios que vendrán abruptamente, de manera agresiva e impredecible.

El reto es enorme pero el riesgo de quedar fuera de la jugada es muy alto y puede ser demasiado costoso. Me parece que los cambios de escenario serán la constante, por lo que es necesario prepararnos para ser capaces de modificar nuestro modelo de negocio al ritmo de los nuevos tiempos. Lamentablemente, no todos podrán lograrlo y, en consecuencia, serán víctimas de las circunstancias y desaparecerán. Como decía Charles Darwin, Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio.

Aprovecho para desearles a todos los amigos que amablemente leen mis artículos, felices fiestas y un mucho mejor año en el 2019, en todos los sentidos.

Les mando un abrazo muy cariñoso a todos.

