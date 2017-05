Ratifican la condena de 21 meses de cárcel a Lionel Messi por fraude fiscal

La condena de 21 meses por fraude fiscal contra el jugador argentino Lionel Messi fue ratificada por el Tribunal Supremo Español.

Madrid, España .- La pena de 21 meses de prisión impuesta por las autoridades españolas contra el jugador del Barcelona Lionel Messi y su padre Jorge Horacio Messi, por defraudación a la Secretaria de Hacienda durante los años 2007 a 2009, fue ratificada por el Tribunal Supremo Español.

De acuerdo con Reuters, el padre del futbolista logró una reducción de condena ya que inicialmente debería de pasar 21 meses en prisión pero ahora la autoridad determino que sean sólo 15, por usar compañías ficticias para evadir impuestos, cerca de 4,2 millones de euros, derivados de los ingresos por derechos de imagen del jugador.

El delantero apeló la condena, emitida por un tribunal de Barcelona el pasado mes de julio. En su sentencia, la Sala Segunda del alto tribunal señaló que entiende que el jugador azulgrana conocía “inequívocamente” su obligación de tributar por los ingresos que obtenía gracias a la explotación de sus derechos de imagen.

“No resulta acomodado a lógica admitir que quien percibe importantes ingresos ignore el deber de tributar por ello”, explicó la sentencia.

Durante el juicio, Messi admitió haber firmado contratos que protegían sus derechos de imagen pero dijo que no tenía conocimiento de que estaba cometiendo una irregularidad o de que estaba defraudando al Estado español.

El medio detalló que es común que en España las personas con condenas menores a dos años por delitos no violentos, y que no tengan antecedentes penales, no cumplan su pena en la cárcel.