A través de Twitter, Donald Trump escribió: “Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para un equipo campeón. Stephen Curry está dudando, ¡por lo tanto la invitación es retirada!”

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!

Por el mismo medio, LeBron James le respondió al presidente: “Tonto, ¡Stephen Curry ya dijo que no va a ir! Así que no había invitación. ¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que tú apareciste!”

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

— LeBron James (@KingJames) September 23, 2017