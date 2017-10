Gordon Hayward, jugador de la NBA, se lesiona en su primer partido con los Celtics [Video]

Boston, Estados Unidos .- Durante el primer partido de la temporada 2017-18 del equipo profesional de basquetball Celtics de Boston, el jugador Gordon Hayward, quien llegó a la franquicia después de firmar un contrato por 128 millones dólares, sufrió una aparatosa lesión, la cual fue captada por las cámaras del estadio.

El incidente ocurrió cuando los Celtics se enfrentaban a los Cavaliers de Cleveland, ambos conjuntos compiten en la National Basketball Association (NBA), en las imágenes compartidas en las redes sociales se aprecia la caída del atleta, quien perdió el equilibrio mientras buscaba un rebote ante LeBron James, por lo que termina recargando todo el peso de su cuerpo, poco más de 100 kilogramos, sobre su tobillo izquierdo, el cual no soporta la carga por lo que se fractura.

De inmediato el partido se detuvo y los servicios de emergencia se acercan para atenderlo, aun así las cámaras logran captar el dolor reflejado en el alero de los Celtics, de igual forma al darse cuenta de la gravedad de la lesión, el resto de los jugadores externan su preocupación por su compañero.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Boston, reportó que el deportista se fracturó el tobillo izquierdo, por lo que se espera que se ausente el resto de la temporada.

#NEBHInjuryReport: After a medical evaluation by Celtics/Cavs medical personnel Gordon Hayward has been diagnosed w/ a fractured left ankle.

— Boston Celtics (@celtics) 18 de octubre de 2017